Колосков – о Погребняке: «Повесить человека легко, а добраться до сути сложнее»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации с нападающим «Урала» Павла Погребняка.

Бывший игрок сборной России высказался об отношении к темнокожим футболистам в составе национальной команды.

«Каждый видит то, что хочет видеть. Одни говорят, что Павел взрослый, самостоятельный человек, который имеет право высказывать свое отношение к легионерам. Другие – что это явный расизм и его высказывание подрывает авторитет российского спорта. Думаю, что ситуацию рассудит комитет по этике РФС.

Во-первых, что-то могло быть вырвано из контекста. Во-вторых, нужно послушать самого Погребняка. Потому что повесить человека легко, а добраться до сути гораздо сложнее. Поэтому надо положиться на детальное расследование.

Погребняк высказывал свою точку зрения, говорил, что он против натурализации, что он за российских спортсменов. Поэтому у меня нет однозначной позиции за или против. Этот случай должен быть детально расследован, сам Погребняк заслушан, и на основании этого должно быть принято решение. Я полностью с ним соглашусь», – сказал Колосков.