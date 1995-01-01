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    Колосков – о Погребняке: «Повесить человека легко, а добраться до сути сложнее»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации с нападающим «Урала» Павла Погребняка.

    Бывший игрок сборной России высказался об отношении к темнокожим футболистам в составе национальной команды.

    «Каждый видит то, что хочет видеть. Одни говорят, что Павел взрослый, самостоятельный человек, который имеет право высказывать свое отношение к легионерам. Другие – что это явный расизм и его высказывание подрывает авторитет российского спорта. Думаю, что ситуацию рассудит комитет по этике РФС.

    Во-первых, что-то могло быть вырвано из контекста. Во-вторых, нужно послушать самого Погребняка. Потому что повесить человека легко, а добраться до сути гораздо сложнее. Поэтому надо положиться на детальное расследование.

    Погребняк высказывал свою точку зрения, говорил, что он против натурализации, что он за российских спортсменов. Поэтому у меня нет однозначной позиции за или против. Этот случай должен быть детально расследован, сам Погребняк заслушан, и на основании этого должно быть принято решение. Я полностью с ним соглашусь», – сказал Колосков.

    Источник: RT

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +36

      Шелкопёр 2 часа назад

      Вот пустомеля (( Ля-ля-ля

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      Рейтинг: +94

      Звезда запаса 9 часов назад

      Вешать нужно только отъявленных расистов.

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      Рейтинг: +31

      аарон 10 часов назад

      И если на то пошло, если прийдётся, Кокорин и Мамаев, хоть и хулиганы, - закроют грудью амбразуру, а Ари - никогда, ему даже в голову такое не придёт. Не позорьтесь вы с натурализацией.

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      Рейтинг: +31

      аарон 10 часов назад

      Вы там в РФС охренели? От того, что Ари гражданин России и член сборной он что, перестал быть темнокожим? И не нужен такой нападающий в сборной. Правильно Паша говорит, никогда Ари не будет биться за Россию. Менталитетом не вышел, Потому что не было ему так горько за Порт-Артур и Харбин, за пепел над Киевом и Ленинградом. И никогда не пела в нём несня нашей Общей Победы.

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      Рейтинг: +36

      Шелкопёр > аарон 2 часа назад

      Во сказанул...Пушкин и его предки тебя не простят

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      Рейтинг: +3145

      Владислав Vlad > Шелкопёр 52 минуты назад

      А неужто Ари из рабства вызволили, как прадеда Пушкина???
      Да и сам Александр Сергеевич потомок в 3-м поколении родившихся в России.
      А Ганнибал Ибрагим в России жил с 7 лет. Умел не только говорить по-русски, но и писать.

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      Рейтинг: +339

      Валерий1965 11 часов назад

      Вы бы в деле Кокорина с Мамаевым разобрались! Кинули парней футбольные власти...

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      Рейтинг: +105

      Киркинитидец > Валерий1965 6 часов назад

      пусть седят...

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      Рейтинг: +339

      Валерий1965 > Киркинитидец 4 часа назад

      Даааааа) И мыслей нет, и грамотного их изложения... Глас народа)))

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      Рейтинг: +2538

      Агасфер 12 часов назад

      Кончайте молоть языками,
      а с прочим мы справимся сами;
      пусть ЛУЧШЕ играет в футбол
      любой мильонер- п...бол.

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