Президент «Зенита» Медведев: «Похоже, Погребняк понесет наказание»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим «Урала» Павлом Погребняком.

35-летний футболист назвал смешным наличие в сборной России натурализированных футболистов, в том числе форварда Ари.

«Вот Погребняк, наш известный футболист. Высказывает свое мнение о легионерах, зачем нам нужны темнокожие в сборной России. Я считаю, что он не прав, мягко говоря.

Похоже, он понесет наказание в соответствии с регламентами. Но ведь со свечкой не будешь стоять рядом с каждым. Либо надо отказываться от прямого эфира и делать только в записи или с задержкой. Но тогда будут говорить, что мы душим свободу. Это очень сложный вопрос», – сказал Медведев.