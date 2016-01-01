Президент «Зенита» Медведев: «Похоже, Погребняк понесет наказание»

Этот лысый тренер ради своего поста готов любого папуаса принять в команду и назвать его россиянином! Он же сам проживает за тыщи км от России и сборная для него то место где надо срубить бабла и как можно побольше! А Погреб просто выразил мнение большинства населения страны и это конечно не понравилось таким как этот медведев!
Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим «Урала» Павлом Погребняком.
35-летний футболист назвал смешным наличие в сборной России натурализированных футболистов, в том числе форварда Ари.
«Вот Погребняк, наш известный футболист. Высказывает свое мнение о легионерах, зачем нам нужны темнокожие в сборной России. Я считаю, что он не прав, мягко говоря.
Похоже, он понесет наказание в соответствии с регламентами. Но ведь со свечкой не будешь стоять рядом с каждым. Либо надо отказываться от прямого эфира и делать только в записи или с задержкой. Но тогда будут говорить, что мы душим свободу. Это очень сложный вопрос», – сказал Медведев.
- «Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране», – позже сказал игрок.
- Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов обвинил его в расизме.
- УЕФА сообщил, что компетентным органом по этой ситуации является РФС.