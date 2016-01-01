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    Президент «Зенита» Медведев: «Похоже, Погребняк понесет наказание»

    Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим «Урала» Павлом Погребняком.

    35-летний футболист назвал смешным наличие в сборной России натурализированных футболистов, в том числе форварда Ари.

    «Вот Погребняк, наш известный футболист. Высказывает свое мнение о легионерах, зачем нам нужны темнокожие в сборной России. Я считаю, что он не прав, мягко говоря.

    Похоже, он понесет наказание в соответствии с регламентами. Но ведь со свечкой не будешь стоять рядом с каждым. Либо надо отказываться от прямого эфира и делать только в записи или с задержкой. Но тогда будут говорить, что мы душим свободу. Это очень сложный вопрос», – сказал Медведев.

    • «Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране», – позже сказал игрок.
    • Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов обвинил его в расизме.
    • УЕФА сообщил, что компетентным органом по этой ситуации является РФС.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 00:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +517

      Пестрый 33 минуты назад

      Этот лысый тренер ради своего поста готов любого папуаса принять в команду и назвать его россиянином! Он же сам проживает за тыщи км от России и сборная для него то место где надо срубить бабла и как можно побольше! А Погреб просто выразил мнение большинства населения страны и это конечно не понравилось таким как этот медведев!

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      Рейтинг: +4003

      prezent2017 1 час назад

      Что-то мне этот Медведев перестал нравиться. Катает по Европе на газпромовские деньги, несет керню про матч Зенита с Барсой, а теперь и вообще сует свою медввежью харю туда, куда его не просят. Надутый баблом болван, по-моему.

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      Рейтинг: -3096

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      То есть в нашей 120 миллионной ( или сколько там осталось ?) России не могут набрать 22-23 доморощенных игрока ,чтобы те хотя бы иногда чего-то выигрывали . Или вот штатники( ну и др. граждане дальнего зарубежья) зачастую ошибочно называют всех россиян русскими . Так у них и Ари русским будет . А это уже анекдот . P.S. Ничего не имею против Ари (как человека ), ни по цвету кожи ни по разрезу глаз.

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      Рейтинг: +655

      Леха из Твери 3 часа назад

      Да Прав Паша на все 100%. Покупать гражданство легионерам очень неправильно. Плевать на результат, пусть будет еще хуже чем при Черчесове, но будут играть свои. А то что же получается, мало того, что в молодежь душат, держа в запасе или во второй команде, дак еще и в сборную для них места заняты условным Фернендесом или Ари. Лично у меня появление Фернандеса вызвало отвращение. Другое дело, если футболисты выросли в футбольных школах России, такие как Одемвинге или Идову. Вот их появление без всяких разговоров могло быть оправдано. Но выбор в пользу Нигерии это их личное дело. Кстати первым легионером сборной мог стат еще Тчуйсе при Романцеве. Вот тогда в те года точно бы разговоров было больше на эту тему.

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      Рейтинг: +536

      Jhon1989 > Леха из Твери 42 минуты назад

      Ты клоун что тявкаешь тут опять...

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      Рейтинг: +402

      Genz 3 часа назад

      Да ,если бы Ари хорошо играл в сборной и был тогда, хоть зелёным, все были бы за.. его бы Паша не рисовал черным. Ари не понимает концепцию игры России и бежит в сторону, противоположную мячу. Фернандеса ведь не критикуют, он молодец.

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      Рейтинг: +655

      Леха из Твери > Genz 3 часа назад

      А ты готов смотреть на сборную состоящую из одних Бразильцев? Которых набрали из всяких Палмейрасов и Коринтиансов, которых не позвали в свою сборную и которые подались на заработки в чужую страну, и ради бабла готовы даже играть под чужим флагом? По сути любой бразилец, который не был заигран за свою сборную по силе лучше любого россиянина. Ну и что тогда? Интересно будет на такое смотреть?

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      Рейтинг: +621

      Mirak92 7 часов назад

      Ребят я не расист.Но паша прав!может народами обменяемся?в россии африканцы,во франции немцы,азиатов в африку.Это черезчур уж!Дружить народом пожалуйста!

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      Рейтинг: +9816

      bset 8 часов назад

      Высказал свое мнение по поводу легионеров - наказание. Сделал дурацкую программу, в которой даже участвовать стыдно - похвала. Странно это все)

      0
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      Рейтинг: +3581

      GoldPlayFIFARus9 9 часов назад

      Человек просто выразил своё мнение, никого не оскорбил, не унизил, просто сказал что в сборной должен выступать свой народ.
      А то скоро будем как в грёбаной Франции, с одними неграми и арабами в команде. Национальная сборная и должна выглядеть как национальная, а не как сброд со всей планеты

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      Рейтинг: +4003

      prezent2017 9 часов назад

      Ч-ж надо гнать из сборной, как и лысого тренера.

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      Рейтинг: +965

      exreporter 9 часов назад

      "Высказывает свое мнение о легионерах, зачем нам нужны темнокожие в сборной России".
      О легионерах? Так о легионерах или о гражданах России?)) Давайте так же придираться к словам, как придираются к словам Погребняка. А тема легионеров и натурализации - это две разные темы. Вообще разные.
      Ну а темнокожие .. не на этом был акцент. Это был утрированный образ. Речь о вообще - далеких иностранцах.
      Ну и наконец.. Медведев еще не понял, что он в Зените ))) Но это так. Сарказм.

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