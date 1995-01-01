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    Примера. «Севилья» выиграла у «Эспаньола», «Валенсия» и «Хетафе» сыграли вничью

    «Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче 28-го тура Примеры со счетом 1:0. Севильский клуб с 43 очками занимает шестое место в таблице, «Эспаньол» с 34 очками идет 13-м.

    В другом матче «Валенсия» и «Хетафе» сыграли вничью – 0:0. «Валенсия» с 40 очками идет седьмой, «Хетафе» с 46 очками идет четвертым.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Эйбар – Вальядолид – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Орельяна, 54; 1:1 – Верде (с пенальти), 90+1; 1:2 – Гвардиола, 90+3.

    Эспаньол – Севилья – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бен-Йеддер (с пенальти), 53.

    Удаления: Дардер, 90+4 – Сориано, 90+4.

    Валенсия – Хетафе – 0:0

    Вильярреал – Райо Вальекано – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Суарес, 20; 1:1 – Экамби, 50; 2:1 – Экамби, 52; 3:1 – Морено, 88.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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