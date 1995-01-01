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    Аллегри – о жесте Роналду: «Я не увидел ничего странного. Дисквалификации не будет»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал празднование Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

    Автор хет-трика после третьего гола поместил руки на пах, повторив жест Диего Симеоне во время первого матча. (ФОТО) Главный тренер «Атлетико» позже получил 20 тысяч евро штрафа от УЕФА.

    «Каждый праздновал по-своему на поле и на трибунах. Я не увидел ничего странного, обычное празднование. Дисквалификации не будет», – сказал Аллегри.

    • У Роналду 24 гола и 12 ассистов в 36 играх сезона.
    • «Ювентус» клуб впервые в истории прошел дальше в еврокубках после поражения в 2 мяча.
    • Соперником туринцев по 1/4 финала стал «Аякс».

    Источник: Goal

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