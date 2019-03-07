УЕФА оштрафовал Симеоне на 20 тысяч за жест в игре с «Ювентусом». Тренер не будет дисквалифицирован

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на 20 тысяч евро за непристойный жест во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0).

Празднуя второй гол своей команды, аргентинец схватил себя за гениталии.

Данный жест специалиста не был включен судьей в отчет и его не рассматривал делегат УЕФА. Но по прошествии времени инспектор УЕФА сообщил о нем, увидев действие Симоне при просмотре матча по телевизору.

Сразу же после встречи тренер принес извинения за свой жест, заявив, что это было сделано на эмоциях и он ни в коем случае не хотел оскорбить «Ювентус» или его болельщиков.