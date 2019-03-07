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    УЕФА оштрафовал Симеоне на 20 тысяч за жест в игре с «Ювентусом». Тренер не будет дисквалифицирован

    Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на 20 тысяч евро за непристойный жест во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0).

    Празднуя второй гол своей команды, аргентинец схватил себя за гениталии.

    Данный жест специалиста не был включен судьей в отчет и его не рассматривал делегат УЕФА. Но по прошествии времени инспектор УЕФА сообщил о нем, увидев действие Симоне при просмотре матча по телевизору.

    Сразу же после встречи тренер принес извинения за свой жест, заявив, что это было сделано на эмоциях и он ни в коем случае не хотел оскорбить «Ювентус» или его болельщиков.

    • Ответный матч «Ювентус» – «Атлетико» состоится во вторник, 12 марта.

    Источник: AS

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    07.03.2019 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 20:30

      Куда катится мир ,скоро наверное штаны будут снимать и показывать свое достоинство.

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 марта 2019, 19:36

      Благодарен Симионе, он создал новый интернет мем

      1
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