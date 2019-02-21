Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне – о жесте после гола «Атлетико»: «Извиняюсь, если кого обидел, но это исходило от сердца»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал празднование гола защитника Диего Година в ворота «Ювентуса» (2:0, 1/8 финала ЛЧ).

    «Признаю, это не самый красивый жест, но я чувствовал, что должен был это сделать.

    Игра была очень тяжелой, мы выложились на полную, включая Диего Косту, который не был готов к матчу на сто процентов. Я должен был показать то, что чувствовал.

    Извиняюсь, если кого-то этим обидел, но это исходило от сердца», – BBC приводит слова Симеоне.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2019 02:13
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 21 февраля 2019, 18:05

      Будем болеть за Юве. Если пройдет Юве, тогда посмотрим какой жест покажет Симоено. Скорее всего такой же жест, только обратной стороной тела.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2019, 13:22

      У кого о чём болит.., тот о том и говорит!!!
      Значит у него сердце там..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2019, 12:53

      ух пламенный мотор у него там от всего сердца

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 21 февраля 2019, 11:25

      мутант блин.. сердце в другом месте ваще то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 21 февраля 2019, 10:34

      Это для Вас! От чистого сердца!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 21 февраля 2019, 10:04

      От сердца чуть повыше должно исходить...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 21 февраля 2019, 10:04

      Развели тут... Анатомию. Просто он воткнул всем болельщикам ювентуса. Красавчик! Конечно же - это эмоции

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 21 февраля 2019, 09:37

      А Симеоне тролль, однако, от сердца у него исходило :)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 февраля 2019, 09:16

      у настоящего мачо сердце именно там

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 21 февраля 2019, 08:35

      Как увижу я Кристину, сердце бьётся об штанину..

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11