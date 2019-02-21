Симеоне – о жесте после гола «Атлетико»: «Извиняюсь, если кого обидел, но это исходило от сердца»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал празднование гола защитника Диего Година в ворота «Ювентуса» (2:0, 1/8 финала ЛЧ).

«Признаю, это не самый красивый жест, но я чувствовал, что должен был это сделать.

Игра была очень тяжелой, мы выложились на полную, включая Диего Косту, который не был готов к матчу на сто процентов. Я должен был показать то, что чувствовал.

Извиняюсь, если кого-то этим обидел, но это исходило от сердца», – BBC приводит слова Симеоне.