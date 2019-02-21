Симеоне – о жесте после гола «Атлетико»: «Извиняюсь, если кого обидел, но это исходило от сердца»

Будем болеть за Юве. Если пройдет Юве, тогда посмотрим какой жест покажет Симоено. Скорее всего такой же жест, только обратной стороной тела.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал празднование гола защитника Диего Година в ворота «Ювентуса» (2:0, 1/8 финала ЛЧ).
«Признаю, это не самый красивый жест, но я чувствовал, что должен был это сделать.
Игра была очень тяжелой, мы выложились на полную, включая Диего Косту, который не был готов к матчу на сто процентов. Я должен был показать то, что чувствовал.
Извиняюсь, если кого-то этим обидел, но это исходило от сердца», – BBC приводит слова Симеоне.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Ванда Метрополитано».
- Ответный состоится 12 марта в Турине.
- Коста не сыграет из-за перебора карточек.
- «Ювентус» никогда не проходил дальше в плей-офф еврокубков после поражения 0:2 в первом матче.