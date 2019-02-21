«Ювентус» никогда не проходил дальше в плей-офф еврокубков, уступая 0:2 в первом матче

«Атлетико» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голы на счету защитников Хосе-Марии Хименеса и Диего Година. Главный арбитр Феликс Цвайер не засчитал гол нападающего Альваро Мораты, зафиксировав фол испанца на защитнике Джорджо Кьеллини после просмотра видеоповтора.

Туринский клуб за всю историю участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА) никогда не проходил дальше после поражения 0:2 в первом матче.