Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» никогда не проходил дальше в плей-офф еврокубков, уступая 0:2 в первом матче

    «Атлетико» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Голы на счету защитников Хосе-Марии Хименеса и Диего Година. Главный арбитр Феликс Цвайер не засчитал гол нападающего Альваро Мораты, зафиксировав фол испанца на защитнике Джорджо Кьеллини после просмотра видеоповтора.

    Туринский клуб за всю историю участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА) никогда не проходил дальше после поражения 0:2 в первом матче.

    • Годин забил рикошетом от нападающего Криштиану Роналду.
    • Ответная встреча состоится 12 марта в Турине.

    Источник: Твиттер @MisterChip

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2019 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 12:39

      Все же рано списывать еще Ювентус.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 10:19

      Дай бог традиция продолжится....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 08:25

      История повторится или перепишется в ответке и узнаем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 21 февраля 2019, 07:59

      ну вот теперь показывайте характер, доказывайте что не только в серии А вы способны на что-то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 21 февраля 2019, 02:52

      И не пройдёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 21 февраля 2019, 01:42

      Жаль, я не фанат Рональду, но они не заслуживают вылет на такой ранней стадии. Атлетико как всегда выглядел бандой гопников, ну и морды, но их главарь Симеоне сумел их выдресировать и они показали исключительно дисциплинированную игру.
      Надеюсь Юве сумеет создать интригу, ну а победит пусть сильнейший.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 февраля 2019, 01:30

      так и все пока турин ))))) наивные дурачки ! покупайте дальше сериала это ваш потолок !

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11