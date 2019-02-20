Диего Коста пропустит ответный матч с «Ювентусом» из-за перебора карточек

«Атлетико» принимает «Ювентус» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 14 минута).
На 9 минуте желтую карточку получил нападающий хозяев Диего Коста. Из-за перебора предупреждений он пропустит ответную встречу, которая состоится 12 марта в Турине.
Следить за событиями встречи на «Ванда Метрополитано» можно в текстовой онлайн-трансляции «Бомбаридра».
- Коста подписал контракт с мадридским клубом 1 января.
- Испанец вернулся после четырех лет выступлений за «Челси».
- В 16 играх текущего сезона забил 4 гола и отдал 2 ассиста.