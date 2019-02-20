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    Диего Коста пропустит ответный матч с «Ювентусом» из-за перебора карточек

    «Атлетико» принимает «Ювентус» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 14 минута).

    На 9 минуте желтую карточку получил нападающий хозяев Диего Коста. Из-за перебора предупреждений он пропустит ответную встречу, которая состоится 12 марта в Турине.

    Следить за событиями встречи на «Ванда Метрополитано» можно в текстовой онлайн-трансляции «Бомбаридра».

    • Коста подписал контракт с мадридским клубом 1 января.
    • Испанец вернулся после четырех лет выступлений за «Челси».
    • В 16 играх текущего сезона забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

    Источник: Бомбардир

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    20.02.2019 23:26
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