Диего Коста пропустит ответный матч с «Ювентусом» из-за перебора карточек

«Атлетико» принимает «Ювентус» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 14 минута).

На 9 минуте желтую карточку получил нападающий хозяев Диего Коста. Из-за перебора предупреждений он пропустит ответную встречу, которая состоится 12 марта в Турине.

Следить за событиями встречи на «Ванда Метрополитано» можно в текстовой онлайн-трансляции «Бомбаридра».