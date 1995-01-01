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    Болельщики «Дженоа» попросили вернуть деньги за билеты на матч с «Ювентусом» из-за отсутствия Роналду

    В 12:30 по московскому времени «Дженоа» примет «Ювентус» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

    Нападающий туринцев Криштиану Роналду не вошел в заявку Массимилиано Аллегри.

    В воскресном выпуске газеты Il Corriere della Sera сообщается о том, что болельщики генуэзского клуба, которые рассчитывали увидеть 34-летнего игрока сборной Португалии, попросили руководство клуба вернуть им деньги за билеты.

    • «Ювентус» возглавляет чемпионскую гонку Серии А с отрывом в 12 очков от «Наполи».
    • Роналду перешел в в июле из «Реала» за 117 миллионов евро.
    • У него 24 гола и 12 ассистов в 36 играх сезона.
    • 3 из них – в ворота «Атлетико» (3:0, 3:2 по сумме) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Клуб впервые в истории прошел дальше в еврокубках после поражения в 2 мяча.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: -110

      SuperPAV9 4 часа назад

      Что все так дрочат на этого клоуна

      1
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      Рейтинг: +2240

      serppion 6 часов назад

      Сейчас эти болелы будут внукам показывать билеты, когда их Дженоа укокошил Ювентуса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60136

      zigbert 9 часов назад

      Что то мало в это верится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Genz 10 часов назад

      Может ещё папу римского хотят на трибуне. У Роналду мальчишник в Вегасе. Так чё все бросить - телок карты казино ? Ждите опять инфу о домогательствах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Mark68 10 часов назад

      Ну это точно не болельщики Дженоа - это неуважение к своему клубу!

      6
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      Рейтинг: +520

      Тони Монтана Б > Mark68 10 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почему? Ты наверное лютый глор Месси, если бы его не было в Барселоне, болел бы за другой клуб)))

      -7
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      Рейтинг: +520

      Mark68 > Тони Монтана Б 9 часов назад

      Вы хотя бы прочитайте внимательно текст и осознайте! При чём тут Месси и за кого я болею!!?? "Болельщики" клуба Дженоа не идут на игру своего клуба,потому что в составе соперников не будет "главного игрока"!??? Это вообще-то футбол, а не театр и не цирк!!!

      4
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      Рейтинг: +184

      rLt_Ortriwar > Тони Монтана Б 9 часов назад

      Мессиненависть головного мозга))))))

      2
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      Рейтинг: +1008

      Тазит 10 часов назад

      Журналюги они и в Италии журналюги... Новость из пальца высосана...

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