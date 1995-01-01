Болельщики «Дженоа» попросили вернуть деньги за билеты на матч с «Ювентусом» из-за отсутствия Роналду

Что все так дрочат на этого клоуна
В 12:30 по московскому времени «Дженоа» примет «Ювентус» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Нападающий туринцев Криштиану Роналду не вошел в заявку Массимилиано Аллегри.
В воскресном выпуске газеты Il Corriere della Sera сообщается о том, что болельщики генуэзского клуба, которые рассчитывали увидеть 34-летнего игрока сборной Португалии, попросили руководство клуба вернуть им деньги за билеты.
- «Ювентус» возглавляет чемпионскую гонку Серии А с отрывом в 12 очков от «Наполи».
- Роналду перешел в в июле из «Реала» за 117 миллионов евро.
- У него 24 гола и 12 ассистов в 36 играх сезона.
- 3 из них – в ворота «Атлетико» (3:0, 3:2 по сумме) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Клуб впервые в истории прошел дальше в еврокубках после поражения в 2 мяча.