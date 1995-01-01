Болельщики «Дженоа» попросили вернуть деньги за билеты на матч с «Ювентусом» из-за отсутствия Роналду

В 12:30 по московскому времени «Дженоа» примет «Ювентус» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Нападающий туринцев Криштиану Роналду не вошел в заявку Массимилиано Аллегри.

В воскресном выпуске газеты Il Corriere della Sera сообщается о том, что болельщики генуэзского клуба, которые рассчитывали увидеть 34-летнего игрока сборной Португалии, попросили руководство клуба вернуть им деньги за билеты.