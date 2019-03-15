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    «Тоттенхэм» следит за 5-ю игроками и может продать Эриксена. Клуб не совершал трансферов с января-2018

    «Тоттенхэм» летом может совершить первый трансфер за полтора года, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, клуб рассчитывает усилить позиции слева и в центре защиты, а также в нападении. В шорт-лист лондонцев входят Джек Грилиш («Астон Виллы»), Харрод Боуэн («Халл») , Карлос Солер («Валенсия»), Вилфрид Заа («Кристал Пэлас»), Александар Митрович («Фулхэм»).

    «Шпоры» также готовы продать полузащитника Кристиана Эриксена, на которого претендует «Реал». Английский клуб рассчитывает совершить сделку летом, чтобы выручить средства до окончания контракта датчанина в конце сезона-2019/20.

    • После 30-ти туров Премьер-лиги команда Маурисио Покеттино занимает 3-е место в турнирной таблице.
    • Последняя покупка «Тоттенхэма» – Лукас Моура из «ПСЖ» за 28,4 миллиона евро в январе 2018 года.

    Источник: Daily Mail

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    15.03.2019 20:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 21:53

      Потерять такого системообразующего игрока Тоттенхэму будет нежелательно.

      1
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 21:04

      Ну количеством не взять (Зенит пример).
      Самое интересное,берут игроков из серядников или аутсайдеров-ну ведь это точно не усиление.Такими темпами "шпоры" скоро выше 7 места в АПЛ не поднимутся.А смысл продавать Кристиана,если он один из лучших не только в Англии,но и в мире на своей позиции???Философия Тоттенхэма не тпонятна.В любом случае,подождём развязки

      2
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      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 > Татарин за ЦСКА 15 марта, 21:32

      Чего тут понимать, куры, как и Атлетико, держаться в топе только благодаря тренерам. Уйдут Покеттино и Симеоне, команды свалятся ниже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 марта, 20:58

      Качество меняют на количество...

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