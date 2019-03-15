«Тоттенхэм» следит за 5-ю игроками и может продать Эриксена. Клуб не совершал трансферов с января-2018

«Тоттенхэм» летом может совершить первый трансфер за полтора года, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб рассчитывает усилить позиции слева и в центре защиты, а также в нападении. В шорт-лист лондонцев входят Джек Грилиш («Астон Виллы»), Харрод Боуэн («Халл») , Карлос Солер («Валенсия»), Вилфрид Заа («Кристал Пэлас»), Александар Митрович («Фулхэм»).

«Шпоры» также готовы продать полузащитника Кристиана Эриксена, на которого претендует «Реал». Английский клуб рассчитывает совершить сделку летом, чтобы выручить средства до окончания контракта датчанина в конце сезона-2019/20.