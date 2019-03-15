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    Хадсон-Одои, Мэйтленд-Найлс и Обамеянг – в команде недели Лиги Европы

    Пресс-служба Лиги Европы объявила символическую сборную игровой недели.

    В команде четыре игрока «Бенфики», которая в ответном матче 1/8 финала прошла загребское «Динамо» (3:0).

    «Челси», обыгравший киевское «Динамо» (5:0), представили три футболиста. «Славию» (4:3 с «Севильей») и «Арсенал» (3:0 с «Ренном») – по два.

    • Лидер гонки бомбардиров Оливье Жиру признан лучшим игроком недели.
    • Результаты жеребьевки четвертьфиналов доступны здесь.

    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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    15.03.2019 19:44
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