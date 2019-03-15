Хадсон-Одои, Мэйтленд-Найлс и Обамеянг – в команде недели Лиги Европы

Пресс-служба Лиги Европы объявила символическую сборную игровой недели.
В команде четыре игрока «Бенфики», которая в ответном матче 1/8 финала прошла загребское «Динамо» (3:0).
«Челси», обыгравший киевское «Динамо» (5:0), представили три футболиста. «Славию» (4:3 с «Севильей») и «Арсенал» (3:0 с «Ренном») – по два.
- Лидер гонки бомбардиров Оливье Жиру признан лучшим игроком недели.
- Результаты жеребьевки четвертьфиналов доступны здесь.
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— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2019 г.