Жиру – игрок недели в ЛЕ. Он автор хет-трика и лидер гонки бомбардиров

Нападающий «Челси» Оливье Жиру признан лучшим футболистом Лиги Европы на текущей неделе, сообщает пресс-служба турнира.

Француз забил три гола в ворота киевского «Динамо» (5:0) в ответной встрече 1/8 финала. С девятью голами он возглавил список бомбардиров.

Жиру перешел в «Челси» в январе 2018 года из «Арсенала» за 17 миллионов фунтов.

В 20-ти матчах текущего сезона АПЛ он забил один гол.

Соперником команды Маурицио Сарри по четвертьфиналу стала «Славия».

по четвертьфиналу стала «Славия». Полный результат жеребьевки – здесь.