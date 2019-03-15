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    Жиру – игрок недели в ЛЕ. Он автор хет-трика и лидер гонки бомбардиров

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру признан лучшим футболистом Лиги Европы на текущей неделе, сообщает пресс-служба турнира.

    Француз забил три гола в ворота киевского «Динамо» (5:0) в ответной встрече 1/8 финала. С девятью голами он возглавил список бомбардиров.

    • Жиру перешел в «Челси» в январе 2018 года из «Арсенала» за 17 миллионов фунтов.
    • В 20-ти матчах текущего сезона АПЛ он забил один гол.
    • Соперником команды Маурицио Сарри по четвертьфиналу стала «Славия».
    • Полный результат жеребьевки – здесь.

    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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    15.03.2019 19:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2296

      dinar7777dinar 15 марта, 20:10

      раз в год и палка стреляет !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3617

      84aivengo 15 марта, 20:00

      луиз адриано такой же в шахтере был.... дерево деревом.... сейчас красно белых голами радует.... ну это уже совсем другая история...

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