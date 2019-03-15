Жиру – игрок недели в ЛЕ. Он автор хет-трика и лидер гонки бомбардиров

раз в год и палка стреляет !
Нападающий «Челси» Оливье Жиру признан лучшим футболистом Лиги Европы на текущей неделе, сообщает пресс-служба турнира.
Француз забил три гола в ворота киевского «Динамо» (5:0) в ответной встрече 1/8 финала. С девятью голами он возглавил список бомбардиров.
- Жиру перешел в «Челси» в январе 2018 года из «Арсенала» за 17 миллионов фунтов.
- В 20-ти матчах текущего сезона АПЛ он забил один гол.
- Соперником команды Маурицио Сарри по четвертьфиналу стала «Славия».
- Полный результат жеребьевки – здесь.
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— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2019 г.