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    Лига Европы. «Славия» прошла «Севилью» в матче с 7-ю голами, «Бенфика» разгромила «Динамо» Загреб

    «Бенфика» обыграла загребское «Динамо» со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

    В основное время забил нападающий Жонас. В овертайме – защитники Ферру и Алехандро Гримальдо.

    На предпоследней минуте дополнительного времени «Славия» забила решающий гол в ворота «Севильи» – 4:3.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матчи

    Бенфика (Португалия) – Динамо (Хорватия) – 3:0 (1:0; 2:0)

    Голы: 1:0 – Жонас, 71; 2:0 – Ферро, 94; 3:0 – Гримальдо, 104.

    Удаления: нет – Стоянович, 104.

    Первый матч – 0:1

    Славия (Чехия) – Севилья (Испания) – 4:3 (2:2; 2:1)

    Голы: 1:0 – Нгаду-Нгаджуй, 15; 1:1 – Бен-Йеддер, 44 (с пенальти); 2:1 – Соучек, 47 (с пенальти); 2:2 – Эль-Хаддади, 54; 2:3 – Васкес, 98; 3:3 – ван Бюрен, 102; 4:3 – Траоре, 119.

    Первый матч – 2:2

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 01:36
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:30

      Кто бы мог подумать что Славия пройдет Севилью.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Frankfurt Am Main 15 марта, 10:10

      Вот и Севилие конец

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11575

      portero 15 марта, 07:41

      Славию считают слабым соперником, а они молодцы в атаку бегут и голы клепают

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      SarJr 15 марта, 01:58

      славия красавчики. хоть одна сенсация

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > SarJr 15 марта, 07:42

      Удачи им и в следующих играх, играющая команда

      7
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    • ...
      Рейтинг: -2497

      gosproektikabinet 15 марта, 01:43

      славия отомстила всем, севилье за краснодар, зениту за то что дальше прошла

      2
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      ...
      Рейтинг: +2227

      serppion > gosproektikabinet 15 марта, 14:04

      Славия сражалась за свою репутацию. Шибко сомневаюсь, что она кому-то мстила.

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