Лига Европы. «Славия» прошла «Севилью» в матче с 7-ю голами, «Бенфика» разгромила «Динамо» Загреб

«Бенфика» обыграла загребское «Динамо» со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

В основное время забил нападающий Жонас. В овертайме – защитники Ферру и Алехандро Гримальдо.

На предпоследней минуте дополнительного времени «Славия» забила решающий гол в ворота «Севильи» – 4:3.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матчи

Бенфика (Португалия) – Динамо (Хорватия) – 3:0 (1:0; 2:0)

Голы: 1:0 – Жонас, 71; 2:0 – Ферро, 94; 3:0 – Гримальдо, 104.

Удаления: нет – Стоянович, 104.

Первый матч – 0:1

Славия (Чехия) – Севилья (Испания) – 4:3 (2:2; 2:1)

Голы: 1:0 – Нгаду-Нгаджуй, 15; 1:1 – Бен-Йеддер, 44 (с пенальти); 2:1 – Соучек, 47 (с пенальти); 2:2 – Эль-Хаддади, 54; 2:3 – Васкес, 98; 3:3 – ван Бюрен, 102; 4:3 – Траоре, 119.

Первый матч – 2:2

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