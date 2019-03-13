И кто же у нас будет играть роль Рональду?
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
— Что нужно сделать «Зениту», чтобы этот матч сложился лучше, чем первая встреча?
— Конечно, нам нужно забивать и побеждать. Мы приехали с целью пройти в следующую стадию турнира.
— Лига чемпионов показала нам, что результат противостояния не добывается в одном матче. Чего ждете завтра?
— Мы все понимаем, что это футбол. Как показал вчерашний матч «Ювентуса» и «Атлетико», может произойти все что угодно. Мы должны выходить с менталитетом победителя, быть полностью сконцентрированы все 90 минут.
— Удивил ли вас «Вильярреал»? Чего ждете от соперника в завтрашней игре?
— Понятно, что результат первого матча — это последствие наших ошибок. Тот «Вильярреал», который мы видели, отлично оборонялся. Мы должны отлично атаковать и постараться забить как можно больше.
- Матч «Вильеярреал» – «Зенит» пройдет завтра, 14 марта.
- Первая встреча завершилась поражением российского клуба со счетом 1:3.