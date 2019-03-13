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    Дриусси: «Результат первого матча с «Вильярреалом» – последствие наших ошибок»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

    — Что нужно сделать «Зениту», чтобы этот матч сложился лучше, чем первая встреча?

    — Конечно, нам нужно забивать и побеждать. Мы приехали с целью пройти в следующую стадию турнира.

    — Лига чемпионов показала нам, что результат противостояния не добывается в одном матче. Чего ждете завтра?

    — Мы все понимаем, что это футбол. Как показал вчерашний матч «Ювентуса» и «Атлетико», может произойти все что угодно. Мы должны выходить с менталитетом победителя, быть полностью сконцентрированы все 90 минут.

    — Удивил ли вас «Вильярреал»? Чего ждете от соперника в завтрашней игре?

    — Понятно, что результат первого матча — это последствие наших ошибок. Тот «Вильярреал», который мы видели, отлично оборонялся. Мы должны отлично атаковать и постараться забить как можно больше.

    • Матч «Вильеярреал» – «Зенит» пройдет завтра, 14 марта.
    • Первая встреча завершилась поражением российского клуба со счетом 1:3.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    13.03.2019 21:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 14 марта 2019, 16:53

      И кто же у нас будет играть роль Рональду?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +126

      ilich_16 14 марта 2019, 07:51

      Читаю комменты одни нытики, не смотрите вообще футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 марта 2019, 03:42

      Не надо обнадеживать болельщиков. Зенит не готов ни физически ни морально ни тактически. Деградация на лицо. Нет ни скорости ни желания ни умения. В России ни один клуб не играет в быстрый, современный футбол. Застой и гниение....

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 21:43

      Если считать все ваши ошибки в ЛЕ и в чемпионате, то можно и инфаркт заработать...

      2
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      Рейтинг: +772

      FCTB > Рубик Докоян 14 марта 2019, 00:51

      Что там инфаркт.... И умереть можно.

      0
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