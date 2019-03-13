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    Семак – перед игрой с «Вильярреалом»: «Мы должны иметь в виду следующий матч со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

    — Как повлияет на выбор состава будущая игра со «Спартаком», учитывая, что шансов на продолжение борьбы в турнире осталось мало?

    — Шансы есть. Мы должны иметь ввиду следующий матч, понимать, кто лучше готов функционально на данном этапе, чтобы вышли те, кто успел восстановиться после первого матча. Те, кто будут лучше готовы, те и выйдут. Держим в уме следующую игру, учитывая плотность календаря и перелеты. Уверен, вне зависимости от того, кто выйдет завтра в стартовом составе, футболисты будут стараться проявить себя.

    — Поясните, что за травма у Маркизио. Приехал ли он в Испанию?

    — У него в конце недели будет обследование, которое покажет, насколько он готов продолжить работать в общей группе. Мы его ждем и надеемся, что сроки, озвученные докторами, такими и останутся. У него рецидив прошлой травмы, воспаление. Мы его ждем после паузы.

    — Не расстроены, что в Лиге Европы нет VAR, учитывая его влияние на исход противостояний в Лиге чемпионов?

    — Не расстроен. Думаю, скоро он появится и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Это хорошее новшество.

    • Матч «Вильеярреал» – «Зенит» пройдет завтра, 14 марта.
    • Первая встреча завершилась поражением российского клуба со счетом 1:3.
    • Матч со «Спартаком» пройдет 17 марта.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    13.03.2019 21:13
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 марта 2019, 22:07

      эх, Богданыч.... Сливаешься до матча... позорище...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      MasterAlPh 14 марта 2019, 21:36

      Тренер команды ЗЕНИТ С.Семак провалил первую игру в Лиге Европы 1-3 с Вильеярреалом....Это совсем не ТОП тренер для команды. Он уже и второй матч в Лиге Европы почти проиграл....до игры!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 14 марта 2019, 21:36

      Можно перевести одним словом: слив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 14 марта 2019, 18:37

      Поджали Хвост Зенитовцы в лице главного тренера.Каррера бы так никогда не сказал.)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9928

      Ковастер 14 марта 2019, 15:33

      Понятно!!! Теперь спокойно ставим ставку на поражение Зенита. Кэф 2

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9928

      Ковастер > Ковастер 15 марта 2019, 09:55

      Однако я был прав

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 марта 2019, 13:40

      надеюсь что все же попытаются сыграть достойно, молодого хотя бы кого нить подтянули, если уж проигрывать едете

      22
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      Рейтинг: +49

      TIXVIN 14 марта 2019, 11:11

      Дааааа. Не ожидал от Семака такого. Да думать об матче со Спартаком("стелить соломку"), вообще не надо. Надо всё ставить на игру с «Вильярреалом»

      21
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > TIXVIN 14 марта 2019, 13:41

      не мотиватор Семак, Карпин в этом плане гораздо интереснее

      23
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 14 марта 2019, 10:23

      стелит соломку.. полководца который проиграв сражение готов проиграть компанию гнать нужно в шею. он даже не понимает что у него в строю команда и армия болел.

      19
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      Рейтинг: +67330

      portero > Серёга Краснодарский 14 марта 2019, 13:32

      заготовил оправдание

      21
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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 14 марта 2019, 09:11

      Можно значит не смотреть, не будут стараться....

      7
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      Рейтинг: +67330

      portero > Smoke Some Weed 14 марта 2019, 13:32

      беда в том , что уже и не могут ничего .

      21
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 марта 2019, 08:45

      Семак подготовил себе отмазку, что если проиграют Вильярреалу, то это
      из-за сохранения сил игроков для матча со спартаком, если выиграют и
      пройдут дальше, а проиграют спартаку, то не хватило сил и игроки не
      восстановились от предыдущей игры.

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