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    Спаллетти: «Ювентус» провел великолепную игру. Аллегри проделал отличную работу»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре «Ювентуса» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0)

    «Юве» действительно провел великолепную игру. Аллегри проделал отличную работу. Если мы и должны что-то взять от их игры, то я бы сказал, что это должен быть их характер в решающих играх. Мы должны дать что-то, не боясь исключительности события», – сказал Спаллетти.

    • Завтра, 14 марта, «Интер» сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».
    • Первая игра завершилась вничью 0:0.

    В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику

    Источник: Football Italia

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    13.03.2019 19:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 14 марта 2019, 00:10

      В отличие от первого матча настрой был действительно хорош ,благодаря ему
      и победили

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