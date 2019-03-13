Спаллетти: «Ювентус» провел великолепную игру. Аллегри проделал отличную работу»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре «Ювентуса» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0)

«Юве» действительно провел великолепную игру. Аллегри проделал отличную работу. Если мы и должны что-то взять от их игры, то я бы сказал, что это должен быть их характер в решающих играх. Мы должны дать что-то, не боясь исключительности события», – сказал Спаллетти.

Завтра, 14 марта, «Интер» сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Первая игра завершилась вничью 0:0.

В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику