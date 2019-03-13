Лига чемпионов. «Манчестер Сити» забил 7 голов «Шальке», это главный разгром немцев в истории

Прошлись катком по Шальке.
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шальке-04» закончилась победой хозяев со счетом 7:0.
У Серхио Агуэро дубль. По одному голу забили Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Фил Фоден и Габриэль Жезус.
Команда Хосепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал, переиграв гельзенкирхенцев с общим счетом 10:2.
Поражение 0:7 – самое разгромное поражение немецких клубов в истории Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Манчестер Сити (Англия) – Шальке-04 (Германия) – 7:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Агуэро, 35 (с пенальти; 2:0 – Агуэро, 38; 3:0 – Сане, 43; 4:0 – Стерлинг, 56; 5:0 – Силва, 71; 6:0 – Фоден, 78; 7:0 – Жезус, 84.
Результат первого матча – 3:2