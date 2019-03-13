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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» забил 7 голов «Шальке», это главный разгром немцев в истории

    Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити»«Шальке-04» закончилась победой хозяев со счетом 7:0.

    У Серхио Агуэро дубль. По одному голу забили Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Фил Фоден и Габриэль Жезус.

    Команда Хосепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал, переиграв гельзенкирхенцев с общим счетом 10:2.

    Поражение 0:7 – самое разгромное поражение немецких клубов в истории Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Манчестер Сити (Англия) – Шальке-04 (Германия) – 7:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 35 (с пенальти; 2:0 – Агуэро, 38; 3:0 – Сане, 43; 4:0 – Стерлинг, 56; 5:0 – Силва, 71; 6:0 – Фоден, 78; 7:0 – Жезус, 84.

    Результат первого матча – 3:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    13.03.2019 00:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 11:55

      Прошлись катком по Шальке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 13 марта 2019, 09:54

      Спартачи теперь не одиноки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 13 марта 2019, 01:23

      Это посыл Ман Сити Барсе, повторишь?

      2
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 13 марта 2019, 01:19

      Ну Ман Сити сильней наголову... им попался изначально легкий соперник, но все равно молодцы....

      3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 марта 2019, 01:06

      Жалкий Шальке...

      0
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