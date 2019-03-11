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    РПЛ. «Оренбург» вырвал ничью у «Краснодара», Фролов отразил 3-й пенальти в сезоне

    Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар»«Оренбург» закончился со счетом 2:2.

    На 10-й минуте нападающий хозяев Ари не реализовал пенальти. Вратарь Евгений Фролов отразил третий одиннадцатиметровый по ходу сезона.

    На 41-й счет открыл полузащитник гостей Алексей Сутормин. Во втором тайме Ари и защитник Дмитрий Скопинцев забили за краснодарский клуб, игрок обороны Адесойе Ойеволе – за гостей.

    Команда Мурада Мусаева набрала 45 очков и осталась на втором месте. Отставание от лидера чемпионской гонки «Зенита» – пять очков. У оренбуржцев 23 очка и 12-я позиция в турнирной таблице.

    Россия. Премьер-лига. 19-й тур

    Краснодар – Оренбург – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сутормин, 41; 1:1 – Ари, 61; 2:1 – Скопинцев, 75; 2:2 – Ойеволе, 89.

    «Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев, 48), Каборе (Ольссон, 65), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров (Афонин, 46), Сутормин (Козлов, 83), Попович, Мишкич, Деспотович.

    Предупреждения: Перейра, 23; Сулейманов, 86 – Козлов, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    11.03.2019 21:23
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 10:17

      Краснодар хотя и играл хорошо и голевых моментов создал много но когда играют с Оренбургом ,возникают проблемы. Особенно заметно преимущество Краснодара было в начале матча и если бы Краснодару удалось открыть счет раньше ,все могло бы пойти по другому сценарию. Оренбург команда неуступчивая и выдержав натиск постепенно выравняла игру. Федотов хороший мотиватор ,постоянно в игре. Краснодару в концовке не хватило сил и еще везения.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 марта 2019, 05:02

      Не хочу умалять достоинства оренбуржцев(они красавцы,бились),но Краснодар сам подарил ничью сопернику и ещё на два очка отдалился от вершины.Обидно упускать такую игру...обидно.Понятно что команда в сложном графике,но разбазаривать очки на финишном отрезке чемпионата явно не стоит.Потом этой малости может и не хватить.Ладно.Что случилось,то и случилось.Удачи быкам в ответке с испанцами!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 00:42

      Ари раз 5 по воротам промазал из выгодных положений.

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 12 марта 2019, 00:07

      Зенит не может, Оренбург поможет)

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 11 марта 2019, 22:53

      Эх Краснодар , Краснодар , а ведь могли бы догнать Зенит уже 17 - го ))))))))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > VVM1964 12 марта 2019, 00:40

      Не смеши народ.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > prezent2017 12 марта 2019, 00:48

      Юмор всегда помогает в непростых ситуациях )))

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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:45


      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----- http://cort.as/-F24N

      -2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 марта 2019, 22:08

      Ну как так можно??? Просто пиз....!!!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 марта 2019, 21:55

      Краснодар молодец! Держится за второе место. Пусть так и будет - с грядущим серебром.

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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 11 марта 2019, 21:52

      Краснодару просто не повезло, вторая игра с аутсайдером и вторая ничья))

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 11 марта 2019, 21:48

      Краснодар с каждым годом все больше и больше разочаровывает, причём не итоговым счетом на табло ( потерять очки может кто угодно) а отношением к делу, а именно распродажей матчей и причём каждый год армейцам. Вот увидите чем это закончится-цска станет вторым, а это прямая путевка в лигу чемпионов и почти 20 лямов баксов в карман к Гинеру за попадание в групповой раунд лиги чемпионов, а Краснодар в квалификацию где ему попадётся либо арсенал либо интер.... ну в общем мимо лиги чемпионов. Народ, не хочу выглядеть слишком умным, но я прям слежу за последними турами Краснодара каждый год и в последних турах каждый год армейцы каким-то образом постоянно оказываются на строчку выше ( причём в безнадёжной ситуации с точки зрения турнирной таблицы) а Краснодар раздаёт очки всем подряд-совпадение безусловно. Кому интересно посмотрите как развивались события между Краснодаром и цска хотя бы с сезона 2015. В сезоне 2015 Краснодар за три тура до финиша опережал армейцев на семь очков (7!!!!!) из этих трёх оставшихся игр две были домашние причём одна с Ростовом который вылетел из рпл в тот, а вторая тоже домашняя игра с торпедо который тоже вылетел в тот год) одну из этих двух игр проиграли а вторую свели в ничью. Итог-за три тура до финиша имея отрыв в 7 баллов, Краснодар теряет это преимущество и становится третьим и пролетает мимо ЛЧ. Это друзья каждый год в заочном споре между цска и Краснодаром. Вывод такой: либо Галицкий делает бизнес на распродаже финишных матчей либо у него не хватает административного ресурса для борьбы с армейцами но уже в кабинетах!

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      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > Tsigan 11 марта 2019, 21:58

      Вывод так себе.

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