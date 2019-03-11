РПЛ. «Оренбург» вырвал ничью у «Краснодара», Фролов отразил 3-й пенальти в сезоне

Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Оренбург» закончился со счетом 2:2.

На 10-й минуте нападающий хозяев Ари не реализовал пенальти. Вратарь Евгений Фролов отразил третий одиннадцатиметровый по ходу сезона.

На 41-й счет открыл полузащитник гостей Алексей Сутормин. Во втором тайме Ари и защитник Дмитрий Скопинцев забили за краснодарский клуб, игрок обороны Адесойе Ойеволе – за гостей.

Команда Мурада Мусаева набрала 45 очков и осталась на втором месте. Отставание от лидера чемпионской гонки «Зенита» – пять очков. У оренбуржцев 23 очка и 12-я позиция в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

Краснодар – Оренбург – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сутормин, 41; 1:1 – Ари, 61; 2:1 – Скопинцев, 75; 2:2 – Ойеволе, 89.

«Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев, 48), Каборе (Ольссон, 65), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров (Афонин, 46), Сутормин (Козлов, 83), Попович, Мишкич, Деспотович.

Предупреждения: Перейра, 23; Сулейманов, 86 – Козлов, 72.

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