РПЛ. «Оренбург» вырвал ничью у «Краснодара», Фролов отразил 3-й пенальти в сезоне

Краснодар хотя и играл хорошо и голевых моментов создал много но когда играют с Оренбургом ,возникают проблемы. Особенно заметно преимущество Краснодара было в начале матча и если бы Краснодару удалось открыть счет раньше ,все могло бы пойти по другому сценарию. Оренбург команда неуступчивая и выдержав натиск постепенно выравняла игру. Федотов хороший мотиватор ,постоянно в игре. Краснодару в концовке не хватило сил и еще везения.
Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Оренбург» закончился со счетом 2:2.
На 10-й минуте нападающий хозяев Ари не реализовал пенальти. Вратарь Евгений Фролов отразил третий одиннадцатиметровый по ходу сезона.
На 41-й счет открыл полузащитник гостей Алексей Сутормин. Во втором тайме Ари и защитник Дмитрий Скопинцев забили за краснодарский клуб, игрок обороны Адесойе Ойеволе – за гостей.
Команда Мурада Мусаева набрала 45 очков и осталась на втором месте. Отставание от лидера чемпионской гонки «Зенита» – пять очков. У оренбуржцев 23 очка и 12-я позиция в турнирной таблице.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
Краснодар – Оренбург – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сутормин, 41; 1:1 – Ари, 61; 2:1 – Скопинцев, 75; 2:2 – Ойеволе, 89.
«Краснодар»: Синицын, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев, 48), Каборе (Ольссон, 65), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров (Афонин, 46), Сутормин (Козлов, 83), Попович, Мишкич, Деспотович.
Предупреждения: Перейра, 23; Сулейманов, 86 – Козлов, 72.