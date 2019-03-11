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    Рамос рассказал о конфликтах с Пересом и Марсело

    Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал конфликты с президентом клуба Флорентино Пересом и защитником Марсело, о которых сообщалось ранее.

    По информации СМИ, после вылета мадридцев из Лиги чемпионов Перес раскритиковал футболистов, и между ним и Рамосом произошла перепалка, в ходе которой руководитель пригрозил выгнать защитника из клуба.

    Сегодня утром стало известно, что Рамос повздорил на тренировке с Марсело из-за эмоционального празднования бразильцем победы его команды в двухсторонке.

    «Я подумал, что самым честным способом ответить на вопросы, которые вращаются вокруг нас, было бы заняться этим напрямую.

    Была ли ошибкой желтая карточка, полученная мной в Амстердаме [в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом»]? Это было несомненной ошибкой, и я беру вину на себя 200%.

    Почему во время ответной игры обо мне снимали документальный фильм? Есть определенные обязательства, и мне никогда не приходило в голову, что игра может получиться именно такой, как получилась. Время самой съемки сократили по мере продолжения матча.

    Конфликтовал ли я с президентом? Вопросы раздевалки обсуждаются и решаются в раздевалке. Нет никаких проблем и у всех нас один интерес – «Реал».

    Обращался ли я к партнерам по команде и критиковал ли их? Мы всегда общаемся и мотивируем друг друга в раздевалке, и всегда конструктивно.

    Была ли у меня стычка с Марсело? У нас есть взаимодействия на каждой тренировке. Это часть работы с давлением. Но это просто анекдот, как и многие другие, которые происходят изо дня в день. Марсело мне как брат.

    Зачем я поехал на матч с «Вальядолидом» [Рамос был дисквалифицирован]? Потому что я хотел быть рядом и поддерживать товарищей по команде.

    Что происходит с Солари? Это не наше решение, в которое мы никогда не вмешиваемся. Мы с огромным уважением относимся к этой позиции и всегда поддерживаем тренера «Реала».

    Надо помнить, что некоторым из нас посчастливилось играть за «Реал», кое-кому повезло стать частью его истории, но «Реал» был, есть и всегда будет «Реалом». Легенду клуба делает не одно имя, эту легенду мы написали все вместе.

    Мы должны вместе работать на будущее и возрождать надежду», – сказал Рамос.

    Источник: Goal

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    11.03.2019 16:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 12 марта 2019, 16:17

      В конце, видимо, намекнул на Роналду =)

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 марта 2019, 23:46

      Разумные слова капитана!

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 11 марта 2019, 22:19

      Все красиво излагал,не зря говорят,не задавай вопросы получишь ответ

      1
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 11 марта 2019, 21:35

      Речь зрелого человека. Что бы о нем не писали. По мне, так именно Рамос, как прежде Зидан, а ещё, давным давно, ди Стефано, истинные "столпы" Реала.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 20:34

      Все разложил по полочкам а уж как было на самом деле ,одни догадки.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 марта 2019, 20:22

      Смысл таких вью нулевой. Ещё не прочитав, знал, что будет всё очень сухо, официально, ни одного лишнего слова.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 марта 2019, 18:02

      Отлично все сказал, заслуживает уважения. Настоящий капитан.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 марта 2019, 17:15

      Брат брата никогда не обижает и не подставляет,тем паче исподтишка!!!

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