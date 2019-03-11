Рамос рассказал о конфликтах с Пересом и Марсело

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал конфликты с президентом клуба Флорентино Пересом и защитником Марсело, о которых сообщалось ранее.

По информации СМИ, после вылета мадридцев из Лиги чемпионов Перес раскритиковал футболистов, и между ним и Рамосом произошла перепалка, в ходе которой руководитель пригрозил выгнать защитника из клуба.

Сегодня утром стало известно, что Рамос повздорил на тренировке с Марсело из-за эмоционального празднования бразильцем победы его команды в двухсторонке.

«Я подумал, что самым честным способом ответить на вопросы, которые вращаются вокруг нас, было бы заняться этим напрямую.

Была ли ошибкой желтая карточка, полученная мной в Амстердаме [в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом»]? Это было несомненной ошибкой, и я беру вину на себя 200%.

Почему во время ответной игры обо мне снимали документальный фильм? Есть определенные обязательства, и мне никогда не приходило в голову, что игра может получиться именно такой, как получилась. Время самой съемки сократили по мере продолжения матча.

Конфликтовал ли я с президентом? Вопросы раздевалки обсуждаются и решаются в раздевалке. Нет никаких проблем и у всех нас один интерес – «Реал».

Обращался ли я к партнерам по команде и критиковал ли их? Мы всегда общаемся и мотивируем друг друга в раздевалке, и всегда конструктивно.

Была ли у меня стычка с Марсело? У нас есть взаимодействия на каждой тренировке. Это часть работы с давлением. Но это просто анекдот, как и многие другие, которые происходят изо дня в день. Марсело мне как брат.

Зачем я поехал на матч с «Вальядолидом» [Рамос был дисквалифицирован]? Потому что я хотел быть рядом и поддерживать товарищей по команде.

Что происходит с Солари? Это не наше решение, в которое мы никогда не вмешиваемся. Мы с огромным уважением относимся к этой позиции и всегда поддерживаем тренера «Реала».

Надо помнить, что некоторым из нас посчастливилось играть за «Реал», кое-кому повезло стать частью его истории, но «Реал» был, есть и всегда будет «Реалом». Легенду клуба делает не одно имя, эту легенду мы написали все вместе.

Мы должны вместе работать на будущее и возрождать надежду», – сказал Рамос.