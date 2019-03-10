Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тальяфико может перейти в «Арсенал» или «Атлетико». На него претендуют 5 топ-клубов

    «Арсенал» интересуется защитником «Аякса» Николасом Тальяфико, сообщает Daily Mail.

    Лондонский клуб поборется за 26-летнего аргентинца с «Атлетико». «Аякс» рассчитывает заработать на продаже не менее 8 миллионов фунтов.

    Известно об интересе к Тальяфико со стороны «Барселоны», «Баварии» и «Реала». По словам агента игрока, сливочные видят в футболисте сборной Аргентины замену Марсело, который может перейти в «Ювентус».

    • Тальяфико перешел в «Аякс» в январе 2018 года из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро.
    • В 31 матче текущего сезона забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
    • Контракт истекает в июне 2022 года. Цена по Transfermarkt – 20 миллионов.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2019 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 16:48

      Весь Аякс теперь растащат до второго состава.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 10 марта 2019, 12:49

      Зачем Реалу ещё один ЛЗ??? Реггилона не хватает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 марта 2019, 10:29

      Что-то сумма смешная по нынешним меркам, тем более для топ-клубов Европы.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11