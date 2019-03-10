Тальяфико может перейти в «Арсенал» или «Атлетико». На него претендуют 5 топ-клубов

Весь Аякс теперь растащат до второго состава.
«Арсенал» интересуется защитником «Аякса» Николасом Тальяфико, сообщает Daily Mail.
Лондонский клуб поборется за 26-летнего аргентинца с «Атлетико». «Аякс» рассчитывает заработать на продаже не менее 8 миллионов фунтов.
Известно об интересе к Тальяфико со стороны «Барселоны», «Баварии» и «Реала». По словам агента игрока, сливочные видят в футболисте сборной Аргентины замену Марсело, который может перейти в «Ювентус».
- Тальяфико перешел в «Аякс» в январе 2018 года из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро.
- В 31 матче текущего сезона забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
- Контракт истекает в июне 2022 года. Цена по Transfermarkt – 20 миллионов.