Сарри: «В 18 лет Хадсон-Одои еще не готов к выступлению на высочайшем уровне. Нужно расти до 22 лет»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о возможном уходе Каллума Хадсона-Одои.

«Хадсону-Одои не нужно ничего делать, чтобы убедить меня в чем-то. Он великолепный футболист, но у меня есть четкая позиция по этому поводу: в 18 лет игрок еще не готов к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне. Ему необходимо расти до 22–23 лет.

Ему необходимо совершенствоваться без давления со стороны прессы, болельщиков и клуба. Тем не менее я рассматриваю его кандидатуру на каждый матч. Находиться под таким давлением в 18 лет очень опасно, поскольку ты можешь потерять ориентиры, – заявил итальянский специалист.