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    Сарри: «В 18 лет Хадсон-Одои еще не готов к выступлению на высочайшем уровне. Нужно расти до 22 лет»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о возможном уходе Каллума Хадсона-Одои.

    «Хадсону-Одои не нужно ничего делать, чтобы убедить меня в чем-то. Он великолепный футболист, но у меня есть четкая позиция по этому поводу: в 18 лет игрок еще не готов к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне. Ему необходимо расти до 22–23 лет.

    Ему необходимо совершенствоваться без давления со стороны прессы, болельщиков и клуба. Тем не менее я рассматриваю его кандидатуру на каждый матч. Находиться под таким давлением в 18 лет очень опасно, поскольку ты можешь потерять ориентиры, – заявил итальянский специалист.

    • Хадсон-Одои в матче ЛЕ против киевского «Динамо» вышел на замену на 78-й минуте и на 90-й забил гол.
    • По информации немецких СМИ, полузащитник близок к переходу в «Баварию».

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    08.03.2019 11:39
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 12:31

      Сидеть в запасе ему тоже может надоесть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 8 марта 2019, 12:10

      Мауриццио, я думаю, конечно же знает, что для прогресса игрока в 18-22 года, нужна игровая практика, и это не 1-2 матча в кубке в месяц, а полноценная. На банке особо не попрогрессируешь

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > УхоГорлоНос 8 марта 2019, 12:58

      Так он и предлагает его в аренду отправить.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:04

      Мбаппе бы ты это сказал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:59

      Таких уникумов единицы,Пеле,Стрельцов,Марадона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Sarco 8 марта 2019, 11:46

      Очень сомнительное заявление про игрока , которого Бавария ценит так ,и может дать шанс здесь и сейчас . Зачем ему еще 4 года сидеть под Виллианом , который хуже него уже сейчас . Маурицио хоть тренер и хороший но не видит очевидных вещей ,и это не понятно совсем , раз за разом ставит , Алонсо ,который просто 0 в защите , держит на банке Хадсона,или даже в заявку не включает , про , то что он не хочет играть с Канте в опорке я вообще молчу .

      3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Sarco 8 марта 2019, 12:04

      Сарри мало доверяет молодым игрокам

      2
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