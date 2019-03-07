Газзаев: «Гончаренко сказал, что ему не нужен такой ЦСКА? Тогда он может пойти в «Уфу» или в БАТЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев неодобрительно отозвался о словах нынешнего тренера армейцев Виктора Гончаренко после поражения от «Арсенала» (0:2) в 18-м туре РПЛ. По окончании матча с туляками специалист заявил, что такой ЦСКА ему не нужен.

– Старт ЦСКА вас, как и многих, сильно разочаровал?

– Конечно. У армейцев было достаточно времени для полноценной подготовки, команда не участвовала ни в каких предсезонных турнирах, а целенаправленно готовилась к возобновлению чемпионата. Но что мы все увидели? Против «Арсенала» была блеклая и невыразительная игра, в которой у ЦСКА практически не было явных голевых моментов. Присутствовало разве что небольшое территориальное преимущество, которое, как известно, не дает очков.

На мой взгляд, в этом сезоне это едва ли не слабейшая игра в исполнении армейцев. Разочарован их действиями во всех линиях. Такое недопустимо для команды, которая пытается завоевать место в Лиге чемпионов. Поражение от «Арсенала» – не случайность, а закономерный результат. Туляки ничего не позволили сделать армейцам, выбрали абсолютно верный тактический рисунок, четко выстроили действия в обороне и использовали быстрые фланговые контратаки.

Помимо качества игры и счета, меня неприятно удивило заявление главного тренера армейцев о том, что такой ЦСКА ему не нужен. Получается, что эти слова затрагивают и игроков команды, и руководство. ЦСКА – клуб с богатейшей историей и традициями, гранд советского и российского футбола, самая титулованная наша команда 21 века, один из самых ярких представителей отечественного футбола на европейской арене. Работать там – большая честь и большая ответственность для любого тренера.

На мой взгляд, делать подобные заявления не просто неэтично: они звучат оскорбительно для футбольного клуба ЦСКА. Особенно когда их делает человек, который, при всем моем уважении, еще не добился с красно-синими никаких результатов. Недовольство может присутствовать, но нельзя переходить рамки.

Что вообще значит «не нужен такой ЦСКА»? Всем известна непреложная футбольная истина: в любом поражении всегда виноват тренер. И если кому-то не нужен такой ЦСКА, тогда, по логике, надо идти в другую команду. Например, в «Уфу» или в БАТЭ. Допускаю, что свою роль могли сыграть эмоции после неудачной игры или же мысль была сформулирована неточно, из-за чего фраза прозвучала именно так, как прозвучала, затронув всех неравнодушных к ЦСКА людей.

Но все равно считаю, что это не оправдание. Тренеру надо внимательно следить за каждым своим словом и стараться контролировать эмоции. Подобные высказывания недопустимы, в особенности, когда ты пока с командой не выиграл совсем ничего.