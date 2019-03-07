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    Газзаев: «Гончаренко сказал, что ему не нужен такой ЦСКА? Тогда он может пойти в «Уфу» или в БАТЭ»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев неодобрительно отозвался о словах нынешнего тренера армейцев Виктора Гончаренко после поражения от «Арсенала» (0:2) в 18-м туре РПЛ. По окончании матча с туляками специалист заявил, что такой ЦСКА ему не нужен.

    – Старт ЦСКА вас, как и многих, сильно разочаровал?

    – Конечно. У армейцев было достаточно времени для полноценной подготовки, команда не участвовала ни в каких предсезонных турнирах, а целенаправленно готовилась к возобновлению чемпионата. Но что мы все увидели? Против «Арсенала» была блеклая и невыразительная игра, в которой у ЦСКА практически не было явных голевых моментов. Присутствовало разве что небольшое территориальное преимущество, которое, как известно, не дает очков.

    На мой взгляд, в этом сезоне это едва ли не слабейшая игра в исполнении армейцев. Разочарован их действиями во всех линиях. Такое недопустимо для команды, которая пытается завоевать место в Лиге чемпионов. Поражение от «Арсенала» – не случайность, а закономерный результат. Туляки ничего не позволили сделать армейцам, выбрали абсолютно верный тактический рисунок, четко выстроили действия в обороне и использовали быстрые фланговые контратаки.

    Помимо качества игры и счета, меня неприятно удивило заявление главного тренера армейцев о том, что такой ЦСКА ему не нужен. Получается, что эти слова затрагивают и игроков команды, и руководство. ЦСКА – клуб с богатейшей историей и традициями, гранд советского и российского футбола, самая титулованная наша команда 21 века, один из самых ярких представителей отечественного футбола на европейской арене. Работать там – большая честь и большая ответственность для любого тренера.

    На мой взгляд, делать подобные заявления не просто неэтично: они звучат оскорбительно для футбольного клуба ЦСКА. Особенно когда их делает человек, который, при всем моем уважении, еще не добился с красно-синими никаких результатов. Недовольство может присутствовать, но нельзя переходить рамки.

    Что вообще значит «не нужен такой ЦСКА»? Всем известна непреложная футбольная истина: в любом поражении всегда виноват тренер. И если кому-то не нужен такой ЦСКА, тогда, по логике, надо идти в другую команду. Например, в «Уфу» или в БАТЭ. Допускаю, что свою роль могли сыграть эмоции после неудачной игры или же мысль была сформулирована неточно, из-за чего фраза прозвучала именно так, как прозвучала, затронув всех неравнодушных к ЦСКА людей.

    Но все равно считаю, что это не оправдание. Тренеру надо внимательно следить за каждым своим словом и стараться контролировать эмоции. Подобные высказывания недопустимы, в особенности, когда ты пока с командой не выиграл совсем ничего.

    • После 18-ти туров ЦСКА набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.
    • В субботу, 9 марта, москвичи примут «Рубин» в 19-м туре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2019 13:59
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    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 9 марта 2019, 09:05

      Что ж вы так цепляетесь к словам.

      Было сказано на отрицательных эмоциях ещё и подстегнуть команду для осознания своей бездарной игры
      Надеюсь образумятся

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19

      lloegr 8 марта 2019, 13:58

      гав-гав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2019, 20:11

      Газзаев, не лезь в команду, руководимую тренером В.М.Ганчаренко,
      он отвечает за команду и ее игру и в целом у него все получается, а
      ты вносишь своими комментариями смуту и нужно понимать смысл
      сказанного тренером команды. Все поняли правильно, а ты нет.

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > vladimir-7 8 марта 2019, 23:04

      Что там у него получается - вылет из КР, ЛЧ, ЛЕ? Чего он вообще добился в ЦСКА, этот недотренер?
      И уж кому, как единственному обладателю КУЕФА, можно делать такие заявления.

      -3
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 7 марта 2019, 20:07

      Я не против Гончаренко, но по моему Газзаев прав, за своими словами надо следить. Ты главный тренер, ты определяешь игру и настрой команды, ты подбираешь команду тренеров и со своим штабом занимаешься воспитанием игроков. И если тебе не нужна команда которую ты создал, то надо уйти из тренерской работы. Это как хирург отказывается от разрезанного пациента, потому что ему что-то в нем не нравится. Если команда не выполняет установки тренера на игру - это в любом случае косяк тренера.

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 марта 2019, 19:23

      Давно его туда посылаю,а иногда,в сердцах,и подальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2019, 19:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ганчаренка только для БАТЭ или Енисея.

      -4
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 7 марта 2019, 19:06

      Из комментариев становится ясно, что слова Гончаренко не понял только Газзаев. Ждем игру ЦСКА-Рубин...

      7
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > CSKA57 8 марта 2019, 23:05

      А ты нам поясни, что там сказал Гончаренко. Может, мы тоже не так понимаем слова Великого Мэтра, добившегося - о, ужас! - пока только вылетов из всех турниров. ЦСКА - не БАТЭ, нам участие в групповом розыгрыше ЛЧ не достижение.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 7 марта 2019, 19:06

      Газика отправили в Аланию поднять футбол, а он умело опустил ее и сейчас с "чистой" совестью заседает в Думе. В отличии от прозаседавшегося, Гончаренко со знанием дела старается строить, переживать и жить со своей командой. Удачи.

      4
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 7 марта 2019, 18:56

      Явно русский язык у Газзаева не родной- слова услышал, а смысл не понял.

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 7 марта 2019, 18:11

      Гончаренко команду с нуля строит практически и при этом обыгрывает Реал дважды!
      Я думаю в отличии от некоторых, Гончаренко, если бы пообещал сбрить усы - он бы как настоящий мужик сдержал своё слово!

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