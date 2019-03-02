Гончаренко: «Проиграли «Арсеналу» по делу. Такой ЦСКА мне не нужен абсолютно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог поражению от «Арсенала» (0:1) в 18 туре чемпионата России.

«Мы проиграли по делу, потому что инертно выглядели, у нас не было никакой связи в атаке, все действовали по одному, поэтому мало моментов создали. Проиграли по делу.

Замены? Исходили из того, что у Набабкина была желтая карточка. У «Арсенала» быстрые фланговые игроки, их надо было остановить без желтых карточек.

У ЦСКА было огромное преимущество по владению мячом и количеству передач. Это тот ЦСКА, который вы хотите видеть дальше по наполнению игры?

Как я могу хотеть видеть такой ЦСКА дальше, если мы проиграли? Такой ЦСКА мне не нужен абсолютно. Сейчас мы должны исправить ситуацию, потому что так плохо играть нельзя», – сказал Гончаренко.