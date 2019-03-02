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    Гончаренко: «Проиграли «Арсеналу» по делу. Такой ЦСКА мне не нужен абсолютно»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог поражению от «Арсенала» (0:1) в 18 туре чемпионата России.

    «Мы проиграли по делу, потому что инертно выглядели, у нас не было никакой связи в атаке, все действовали по одному, поэтому мало моментов создали. Проиграли по делу.

    Замены? Исходили из того, что у Набабкина была желтая карточка. У «Арсенала» быстрые фланговые игроки, их надо было остановить без желтых карточек.

    У ЦСКА было огромное преимущество по владению мячом и количеству передач. Это тот ЦСКА, который вы хотите видеть дальше по наполнению игры?

    Как я могу хотеть видеть такой ЦСКА дальше, если мы проиграли? Такой ЦСКА мне не нужен абсолютно. Сейчас мы должны исправить ситуацию, потому что так плохо играть нельзя», – сказал Гончаренко.

    Источник: Sports.ru

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    02.03.2019 16:24
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 10:58

      Для ЦСКА это обидное поражение. Но туляки старались и не хотели уступать. Очень уверенно провел встречу их вратарь Левашов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 марта 2019, 23:06

      Это ЦСКА такой тренер не нужен.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Sky Spartak 2 марта 2019, 22:51

      Команда молодая..понятно,что будут такие матчи...пока через это не пройдут не научатся не терять очки,что нам и на руку )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 2 марта 2019, 20:58

      Обиженный Витёк
      Нам истину изрёк:
      Мне не нужны такие ходоки.
      И Гинеру опять
      придётся набирать
      ногомячистов, что и быстры, и легки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 19:05

      Такой ЦСКА не нужен, а другого нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 19:03

      Такая команда не нужна?)))) Это тренер сказал который готовил команду? Обалдеть))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Валерий1965 2 марта 2019, 21:52

      Мозг включи.

      2
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 марта 2019, 18:02

      Каково крыльцо -- таково и рыло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 2 марта 2019, 17:52

      Гончаренко: Такой ЦСКА мне не нужен абсолютно»
      ...это ты НЕ НУЖЕН !

      -2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > САДЫЧОК 2 марта 2019, 21:53

      Пятак сходи почистить. Нуб

      1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 2 марта 2019, 17:46

      Еще пару провальных матчей от ЦСКА, и уже ни кто не вспомнит про победы над Реалом. Гончаренко станет трениришкой-физкультурником для болельщиков ЦСКА и потребуют нового тренера. Потому как амбиций у сопляков всегда через край. Таков столичный футбол. Ждем в помощь судейских ошибок - козырь который всегда был запрятан в рукаве у ЦСКА. Потому как место в ЛЧ дорого стоит.

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Бестолковый 2 марта 2019, 21:55

      Мозг у тебя нигде не спрятан? А жаль

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 17:37

      Судя по некоторым интервью ребят, они поймали звездняк, делая громкие заявления перед весенней частью чемпионата. Побеждать надо на футбольном поле, а не за его пределами в интервью...

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