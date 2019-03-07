The Independent: Клопп – приоритетный кандидат для «Реала» на пост главного тренера

Клопп - чувак со своими принципами. Думаю он не пойдет. Реалу нужен мгновенный результат, а команды Клоппа его дают в лучшем случае на следующий сезон после прихода.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал». Как сообщает The Independent, руководство мадридцев рассматривает немца как приоритетного кандидата на эту должность.
Также в список возможных претендентов на замену Сантьяго Солари после окончания сезона входят Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).
Кроме того, не исключается и возвращение в Мадрид Жозе Моуринью.
Вчера же появилась информация, что после вылета из Лиги чемпионов президент «Реала» Флорентино Перес связался с экс-тренером команды Зинедином Зиданом, и француз ответил, что готов вернуться в клуб летом.