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    The Independent: Клопп – приоритетный кандидат для «Реала» на пост главного тренера

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал». Как сообщает The Independent, руководство мадридцев рассматривает немца как приоритетного кандидата на эту должность.

    Также в список возможных претендентов на замену Сантьяго Солари после окончания сезона входят Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

    Кроме того, не исключается и возвращение в Мадрид Жозе Моуринью.

    Вчера же появилась информация, что после вылета из Лиги чемпионов президент «Реала» Флорентино Перес связался с экс-тренером команды Зинедином Зиданом, и француз ответил, что готов вернуться в клуб летом.

    Источник: The Independent

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    07.03.2019 13:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 марта 2019, 16:04

      Клопп - чувак со своими принципами. Думаю он не пойдет. Реалу нужен мгновенный результат, а команды Клоппа его дают в лучшем случае на следующий сезон после прихода.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 15:29

      Из всех этих тренеров сегодняшний Реал мало кто согласится тренировать, кроме обиженного Моуриньо, который похоже больше не нужен никому, и то это будет самый крайний вариант!) Или может подтянуться и тряхнуть стариной Венгер, которому будет хоть, что внукам рассказать.) Ну а Клопп думаю откажет.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 7 марта 2019, 14:28

      Клопп в Реал не пойдет , даже если бы был без работы ...

      0
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      Рейтинг: +152

      Diman67 7 марта 2019, 14:24

      нужен ли ему сейчас реал? большой вопрос..

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 марта 2019, 14:23

      Ага, так и пошел.
      А че давайте сразу. главный зидан. клопп помощником, поччетино тренер атаки, и еще моура как тренера защиты возьмем. Мойеса можно как тренера по аутам.

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