The Independent: Клопп – приоритетный кандидат для «Реала» на пост главного тренера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал». Как сообщает The Independent, руководство мадридцев рассматривает немца как приоритетного кандидата на эту должность.

Также в список возможных претендентов на замену Сантьяго Солари после окончания сезона входят Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Кроме того, не исключается и возвращение в Мадрид Жозе Моуринью.

Вчера же появилась информация, что после вылета из Лиги чемпионов президент «Реала» Флорентино Перес связался с экс-тренером команды Зинедином Зиданом, и француз ответил, что готов вернуться в клуб летом.