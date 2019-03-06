El Chiringuito: Зидан согласился возглавить «Реал» в новом сезоне

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может вернуться в клуб.

По информации El Chiringuito, президент мадридцев Флорентино Перес позвонил французу после вылета из Лиги чемпионов от «Аякса» (2:1, 1:4) и предложил ему немедленно возглавить команду. Специалист отказался от возможности вернуться в Мадрид сейчас, но выразил готовность сделать это после окончания сезона.

Как сообщают СМИ, после поражения от «Аякса» Перес провел экстренное совещание с советом директоров «Реала».