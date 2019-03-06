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    El Chiringuito: Зидан согласился возглавить «Реал» в новом сезоне

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может вернуться в клуб.

    По информации El Chiringuito, президент мадридцев Флорентино Перес позвонил французу после вылета из Лиги чемпионов от «Аякса» (2:1, 1:4) и предложил ему немедленно возглавить команду. Специалист отказался от возможности вернуться в Мадрид сейчас, но выразил готовность сделать это после окончания сезона.

    Как сообщают СМИ, после поражения от «Аякса» Перес провел экстренное совещание с советом директоров «Реала».

    • Зидан возглавлял мадридцев с начала 2016-го по июнь 2018 года.
    • Под руководством французского тренера «Реал» в 2017 году победил в чемпионате Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    06.03.2019 18:47
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:06

      Трудно сказать ,осуществится ли эта идея.

      1
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 7 марта 2019, 10:07

      Блин, как же я надеюсь что это правда! Хотя я думаю без реального усиления и Зидан бы сейчас был неудел.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 марта 2019, 06:53

      Я как в воду глядел писал пару дней назад, что Зидан вернется , потому что Перес пойдет на уступки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2019, 22:08

      Есть же пословица насчёт "дважды в одну реку не входят" или "дважды снаряд в одно место(воронку) не попадает! Или я что-то путаю?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > russkiisergei 6 марта 2019, 22:14

      Оленя увидите, посмотрев в зеркало. А если имеете ввиду Хайнкеса, то тут другая ситуация.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > zatonn 6 марта 2019, 23:47

      а челси с моуром? апл все же взяли еще разок, чего ныне им не светит

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > zatonn 7 марта 2019, 00:08

      В реал не постыдно и в пять раз зайти!!!

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 марта 2019, 22:03

      вы переводили? или рядом стояли и краем уха услышали?

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 6 марта 2019, 21:18

      Ой блин без Криштиану не интересно на Реал смотреть. После уходи Зидана из Реала строго хотел его в М Ю. Что за головоломка надоело уже Пересу пора на могилу сам лично убил бы не смотря на законы надоел уже вечно сухим из воды выходить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > BARCLAYS_APL 6 марта 2019, 22:13

      Вы помните анекдот про конституцию одного государства? Пункт первый - Вождь всегда прав. Пункт второй - если Вождь неправ, смотри пункт первый. А виноватые в неудачах всегда найдутся. Примеры сплошь и рядом.

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 6 марта 2019, 20:54

      Роналду согласился перейти в Реал!!!

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 6 марта 2019, 20:01

      хотелось бы верить) Дай то Бог чтоб Зизу вернулся))

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 марта 2019, 19:08

      Чувствует моя жопа, что эту статейку журналюги бестолочи придумали )

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      Рейтинг: +144

      Glebson > Mr Abdullaev 6 марта 2019, 19:15

      Соглашусь)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2019, 19:04

      может Пересу Черчесову позвонить тот тоже не откажется хотя не факт

      2
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