Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Уфой»

    «Уфа» дома проиграла «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ.

    Счет на 32-й минуте открыл нападающий хозяев Сильвестр Игбун. Москвичи отыгрались на 60-й минуте усилиями форварда Евгения Луценко.

    Победу «Динамо» на четвертой компенсированной минуте встречи принес вышедший на замену Вячеслав Грулев.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Уфа – Динамо (Москва) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 32; 1:1 – Луценко, 60; 1:2 – Грулев, 90+4.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов (Сухов, 85), Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 86), Сысуев (Кротов, 58), Игбун.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Юсупов, Жоаозиньо, Черных (Грулев, 75), Теттех, Луценко (Панченко, 90), Марков.

    Предупреждения: Пауревич, 72; Аликин, 81; Йокич, 87: Неделчару, 90+2 – Юсупов, 13; Тетте, 45+1; Козлов, 67; Шунич, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2019 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 3 марта 2019, 21:43

      Да, победный гол на последней секунде игры, когда судья уже подносил свисток к губам, дорого стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Хведя 3 марта 2019, 21:05

      Разорили, блин, президента "Уфы". Он ведь обещал болелам бабки вернуть, если не выиграют, а народу на матч нормально явилось. ))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 3 марта 2019, 17:29

      Динамо вырвало победой над Уфой - вот оно, ПРАВИЛЬНОЕ название эпохального события - первая победа в этом сезоне на выезде!!, как-то так...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Best_forever 3 марта 2019, 15:28

      Динамо - это сила в движении! До последней секунды! Дайте играть в Москве!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 3 марта 2019, 14:45

      Дорогие мои динамовцы.Спасибо вам за волевую победу.Слезы Великой Радости выступили на моём челе. Как говорится,как корабль назовешь,так он и поплывет)))
      Эта победа важна ,прежде всего ,в свете последующих игр. Вас кидает то вверх,то вниз..... А вниз уже нельзя,только вверх!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив > alex1951 3 марта 2019, 15:09

      слёзы на челе - это нечто!! вот что животворящая победа динамиков с людьми делает...))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Olymp2 > alex1951 3 марта 2019, 15:24

      Точнее не скажешь! Вперед Динамо, мы с тобой!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 3 марта 2019, 16:13

      Лёша, с победой твоих и моим удачным прогнозом. Можно и по две рюмашки за голы. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 3 марта 2019, 16:26

      Э-хх,жадь ,старина,что мы с тобой не за одним столом!
      А мысль твоя здравая,могешь ,ежель захочешь))))
      А можно,я попозже,нахлебаюсь?
      В данный момент я себе не принадлежу((((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 3 марта 2019, 16:36

      Я понял. Я уже отобедамши с бутылочкой Саперави, ну а тебя дома ужин будет ждать. Тогда и отметишь первую выездную победу Динамо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 3 марта 2019, 18:46

      Дай бог не последнюю. Это ты у нас привык к победам,а для меня и других почитателей - это равносильно гос.празднику)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 3 марта 2019, 18:59

      Меня больше греет игра, а не победы, а игры как раз и нет.хорошо. что удаётся результат достигать пока. Но это в РПЛ, а в ЛЕ ловить нечего. Если этим составом сыграются, а летом сделают чистку, то есть надежда на поставленную игру.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > neim 3 марта 2019, 19:00

      Это ты уже наперёд за будущие победы ? )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > neim 3 марта 2019, 19:10

      Ну, если денег пообещали, то дай бог, как говорится. Хотя нам к обещаниям не привыкать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > neim 3 марта 2019, 19:13

      Присваеваем табэ почетное звание ,,Лучший принимальщик клуба ДИНАМО)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 3 марта 2019, 19:19

      Есть такая передача ,,Особое мнение,,
      Всегда вдумчиво,с чувством,с расстановкой)))
      А щас и Zigbert подключился - надо и его поддержать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 3 марта 2019, 19:22

      Как раз Спартак повёл. Я поставил 1:1 в батле, но и победа Спартака будет на руку Зениту.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > neim 3 марта 2019, 19:28

      Это кореш. Если здоровья хва ,то можешь канешна,святое дело)))
      Завидую вам, я пока на службе ,сушняк,сижу у экрана и облизываюсь))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 3 марта 2019, 14:02

      Уфу нужно надолго в пердиве законсервировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2019, 13:49

      А разговоров то было! И кто Уфу за язык тянул. Мы уверены! Обыграем! Теперь деньги болельщикам назад на выходе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 марта 2019, 13:41

      Матч был поинтересней, чем Рубин с Ахматом, но не о нем речь! Первый раз увидел, что Лапочкин отсудил матч на "отлично"! Раздавал карточки в обе стороны, не давал повода считать судейство "односторонним"! Может потому, что играли команды из второй восьмерки? Которые не могут "заинтересовать" арбитра? Которые не давят авторитетом? Может и пусть судит только игры команд второй части таблицы, которые играют между собой?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11