РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Уфой»

Да, победный гол на последней секунде игры, когда судья уже подносил свисток к губам, дорого стоит.
«Уфа» дома проиграла «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ.
Счет на 32-й минуте открыл нападающий хозяев Сильвестр Игбун. Москвичи отыгрались на 60-й минуте усилиями форварда Евгения Луценко.
Победу «Динамо» на четвертой компенсированной минуте встречи принес вышедший на замену Вячеслав Грулев.
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
Уфа – Динамо (Москва) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Игбун, 32; 1:1 – Луценко, 60; 1:2 – Грулев, 90+4.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов (Сухов, 85), Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 86), Сысуев (Кротов, 58), Игбун.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Юсупов, Жоаозиньо, Черных (Грулев, 75), Теттех, Луценко (Панченко, 90), Марков.
Предупреждения: Пауревич, 72; Аликин, 81; Йокич, 87: Неделчару, 90+2 – Юсупов, 13; Тетте, 45+1; Козлов, 67; Шунич, 78.