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    Маротта опроверг информацию о конфликте «Интера» с Икарди

    Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с нападающим Мауро Икарди.

    Аргентинец, лишенный капитанской повязки, в инстаграм-посте намекнул на конфликт с клубом.

    «Неуместно говорить, что его письмо все изменило. Мы посвящаем всему этому слишком много внимания, тогда как команда должна готовиться к игре против «Кальяри».

    Речь о внутренних моментах, которые мы решим с ним лично. При этом я не думаю, что есть необходимость что-то менять. На мой взгляд, никакого конфликта нет», – цитирует Маротту Football Italia.

    Источник: Football Italia

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    01.03.2019 23:33
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