Маротта опроверг информацию о конфликте «Интера» с Икарди

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с нападающим Мауро Икарди.
Аргентинец, лишенный капитанской повязки, в инстаграм-посте намекнул на конфликт с клубом.
«Неуместно говорить, что его письмо все изменило. Мы посвящаем всему этому слишком много внимания, тогда как команда должна готовиться к игре против «Кальяри».
Речь о внутренних моментах, которые мы решим с ним лично. При этом я не думаю, что есть необходимость что-то менять. На мой взгляд, никакого конфликта нет», – цитирует Маротту Football Italia.
- Известно об интересе к 26-летнему Икарди со стороны «Ювентуса».
- К перерыву команда Лучанно Спаллетти уступает «Кальяри» – 1:2.
- Следить за событиями матча можно здесь.