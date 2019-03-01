Маротта опроверг информацию о конфликте «Интера» с Икарди

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с нападающим Мауро Икарди.

Аргентинец, лишенный капитанской повязки, в инстаграм-посте намекнул на конфликт с клубом.

«Неуместно говорить, что его письмо все изменило. Мы посвящаем всему этому слишком много внимания, тогда как команда должна готовиться к игре против «Кальяри».

Речь о внутренних моментах, которые мы решим с ним лично. При этом я не думаю, что есть необходимость что-то менять. На мой взгляд, никакого конфликта нет», – цитирует Маротту Football Italia.