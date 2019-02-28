Икарди в инстаграме написал пост об «Интере». Игрок не уверен, что руководство клуба любит команду

Нападающий «Интера» Мауро Икарди написал в своем инстаграме пост о клубе.

Коротко:

Несмотря на сложности, с которыми сталкивался клуб, Икарди не уходил из команды.

У игрока были предложения от других клубов, но он отклонял их.

В некоторых матчах футболист выходил на поле и играл через боль.

Игрок сомневается, что те, «кто принимает решения», любят клуб.

«Настоящая любовь проявляется в тяжелые моменты. Она проявлялась в те моменты, когда я решал остаться в «Интере», с «Интером». Когда я почувствовал, что мои голы могут помочь команде стать сильнее многих вещей. Сильнее проблем с финансовым фэйр-плеем. Сильнее сложностей, во время которых нас осуждали как команду. В «Интере». С «Интером».

Несмотря ни на что я всегда оставался. Из-за любви к этим цветам. Я отклонял предложения, которые профессиональный игрок едва ли смог бы отклонить, особенно в похожих условиях. Я играл через физическую боль, из-за которой рыдал по окончании игр и в течение нескольких дней после них. Я всегда настаивал на том, чтобы выйти на поле, даже вопреки советам врачей. На поле я мог забыть про боль. Единственной целью было помочь этим цветам. В «Интере». Из-за любви к цветам «Интера». Потому что есть только «Интер».

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Я никогда не одобрял поведения тех, кто пытался покинуть клуб при первой возможности. Я уважал болельщиков, одноклубников, клуб и всех тренеров, которые приходили, пока я был в команде.

Я был с клубом на поле и за его пределами. Показывал каждому новому игроку, что мы можем достичь поставленных целей. Я знаю, что значит любовь к «Интеру». Болельщики тоже знают, что это такое. Они видели, как я страдал, плакал, боролся и радовался с этими цветами. В «Интере». С «Интером».

Как я уже сказал, все жертвы были сделаны из любви к этим цветам и уважению к «Интеру». Я не знаю, есть ли сейчас любовь и уважение к «Интеру» и ко мне у тех, кто принимает решения. Я не знаю, есть ли сейчас у кого-то желание действовать и принимать решения только из любви к «Интеру».

В семье может произойти разное – хорошое и плохое. Из любви вы можете перенести все. Но всегда должно быть уважение.

Это мои ценности, то ценности, за которые я всегда боролся. В моей истории. В «Интере». С «Интером», – написал Икарди в инстаграме.

Сегодня «Интер» опубликовал заявку на матч 26-го тура Серии А с «Кальяри», Икарди не вошел в нее. Это будет пятый матч подряд, который пропустит игрок .

В последний раз футболист выходил на поле 9 февраля в матче с «Пармой» (1:0). Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом» Икарди лишили капитанской повязки. Игрок не попал в заявку на игру и с тех пор не выходил на поле. Спаллетти сказал, что Икарди сам отказался от участия в матче.

Позже стало известно, футболист получил травму колена.

По неофициальной информации, игрок близок к уходу из клуба. Его контракт истекает в 2021 году.