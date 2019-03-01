Аршавин: «С большим удовольствием приехал бы вместе с «Зенитом» на финал Лиги Европы в Баку»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин ждет бывший клуб в финале Лиги Европы, который в этом сезоне примет Баку.

«Естественно я хотел бы видеть там «Зенит». Тем более финал пройдет 29 мая, в день моего рождения. Я бы с большим удовольствием приехал в составе делегации «Зенита» на этот финал и посмотрел бы, как мой родной клуб завоюет второй раз в своей истории еврокубок», – заявил Аршавин .