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    Аршавин: «С большим удовольствием приехал бы вместе с «Зенитом» на финал Лиги Европы в Баку»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин ждет бывший клуб в финале Лиги Европы, который в этом сезоне примет Баку.

    «Естественно я хотел бы видеть там «Зенит». Тем более финал пройдет 29 мая, в день моего рождения. Я бы с большим удовольствием приехал в составе делегации «Зенита» на этот финал и посмотрел бы, как мой родной клуб завоюет второй раз в своей истории еврокубок», – заявил Аршавин .

    • В 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет против испанского «Вильярреала».
    • Вместе с клубом Андрей Аршавин выигрывал Кубок УЕФА в 2008 году.

    Источник: Azerisport

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    01.03.2019 20:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:06

      Заветная мечта.

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 марта 2019, 09:42

      Здесь, я так понимаю, конкурс : у кого г-на больше )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 2 марта 2019, 04:06

      Для начала Дзюбе ногу сломай где нибудь в подворотне)

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 1 марта 2019, 21:27

      Билеты уже сейчас лучше и на трибуны, и на самолёт брать) с такой игрой...

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 1 марта 2019, 21:19

      Шава ...не обольщайся ,хоть у меня тоже 29 мая, но в Баку на Зенит не рвусь.
      Ограничюсь посещением 1\8 ф. в Питере...там и закончится ,,газовая сказка,,

      1
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > alex1951 1 марта 2019, 21:27

      Не стоит посещать. Сэкономь деньги, время и .... и не будешь ОГРАНИЧЕННЫМ! Сходи лучше в цирк, т.е. к себе домой.

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      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > alex1951 1 марта 2019, 21:44

      ,,Газовая сказка,, скоро закончится у вас ... Лучшие друзья демократии поменяют вам наш на свой сжиженный - не укупитесь...

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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > DMитрий 1 марта 2019, 22:14

      Задело,да....?
      Цирк это у вас...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > BarStep 1 марта 2019, 22:23

      Угомонись...я про футбол,а вы все туда же...
      Приезжай ,погости, и ты увидишь,что тут кончается....
      Питерские туристы просто очарованы ,как уровнем жизни,так и гостеприимством... Тогда и чушь перестанешь писать.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > alex1951 2 марта 2019, 10:31

      =...там и закончится ,,газовая сказка,,= Если это о футболе - тогда я американский летчик... За приглашение спасибо. Я был у вас, и не единожды... За те деньги, которые мы оставляем у вас, нас действительно любят..., но это всего лишь этикет обслуживающего персонала.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > BarStep 2 марта 2019, 11:04

      Уважаемый,я не министр финансов.
      Но туристы из России всегда знали куда едут.В том числе и из Москвы. Не думаю ,что я в Москве отделался 500 евросами ,скажем дня за 3....

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