Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Оренбурга» Федотов: «Странные звонки поступают. Набирают супруге и предлагают мне покинуть клуб»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал переписку агента Тимура Гурцкая с советником президента клуба Марко Трабукки. В этой беседе Гурцкая раскритиковал интервью голкипера «Оренбурга» Александра Довбни и негативно высказался о работе Федотова.

    «А я здесь при чем? Мы договорились с президентом не отвечать на провокации. Что это за переписка, мне вообще это малоинтересно.

    И так уже странные звонки поступают: набирают супруге, говорят, что мы не берем чьих-то игроков, и предлагают мне покинуть пост. Совсем обнаглели.

    Не знаю, откуда ноги растут. Обращайтесь в пресс-службу, я на возню не отвлекаюсь, а отдаю силы команде», – сказал Федотов.

    Сегодня днем появилась информация о том, что Трабукки хочет уволить Федотова и пригласить на его место Нунцио Дзаветтьери [главный тренер «Спартака» из Юрмалы].

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2019 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:48

      Руки проч от Федотова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 09:41

      Где грузин завелся, жди провокаций.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Iupiterss 1 марта 2019, 01:29

      Понятно что этот ***** Трабуки.Конечный он а не знаток футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Sky Spartak 1 марта 2019, 00:06

      Итальянская мафия возрождается )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11