Тренер «Оренбурга» Федотов: «Странные звонки поступают. Набирают супруге и предлагают мне покинуть клуб»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал переписку агента Тимура Гурцкая с советником президента клуба Марко Трабукки. В этой беседе Гурцкая раскритиковал интервью голкипера «Оренбурга» Александра Довбни и негативно высказался о работе Федотова.

«А я здесь при чем? Мы договорились с президентом не отвечать на провокации. Что это за переписка, мне вообще это малоинтересно.

И так уже странные звонки поступают: набирают супруге, говорят, что мы не берем чьих-то игроков, и предлагают мне покинуть пост. Совсем обнаглели.

Не знаю, откуда ноги растут. Обращайтесь в пресс-службу, я на возню не отвлекаюсь, а отдаю силы команде», – сказал Федотов.

Сегодня днем появилась информация о том, что Трабукки хочет уволить Федотова и пригласить на его место Нунцио Дзаветтьери [главный тренер «Спартака» из Юрмалы].