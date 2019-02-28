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    Трабукки хочет уволить Федотова и пригласить на его место Дзаветтьери из юрмальского «Спартака»

    Советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки вступил в конфликт с предыдущим менеджментом клуба. Он хочет добиться увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

    «В «Оренбурге» полный передел власти. Формально занимая пост советника президента, Марко Трабукки находится в жестком конфликте с предыдущим менеджментом. Его цель – отставка главного тренера Владимира Федотова.

    На этот пост рассматривается итальянец, хорошо знакомый Марко Трабукки, – Нунцио Дзаветтьери [главный тренер «Спартака» из Юрмалы]», – приводит «Р-Спорт» слова источника, знакомого с ситуацией.

    • Федотов возглавил оренбургскую команду в августе 2017 года и вывел ее в РПЛ.
    • В этом сезоне «Оренбург» после 17-ти туров занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: «Р-Спорт»

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    28.02.2019 13:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 17:37

      В Спартаке мутил теперь здесь. Какой хрен его здесь двигает по нашим клубам ?...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 февраля 2019, 15:53

      Именно Федотов и поднял команду со дна. А этот интриган хочет всё разрушить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 28 февраля 2019, 14:10

      Федотов на своём месте и не надо его увольнять.
      Он поднял Оренбург и выстроил игру.
      Федотов возглавил оренбургскую команду в августе 2017 года и вывел её в РПЛ.
      Команда на ходу, а смена тренера только НАВРЕДИТ Оренбургу.
      Газпром должен вмешаться и отстоять Федотова.

      3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 28 февраля 2019, 13:59

      Легче его самого послать и все будет нормально, учитывая, что при Федотове команда идет в топ-10 и есть матч в запасе и условно если довести до победы, то Оренбург сразу врывается на 6-7е место, а там и еврокубки не далеко

      6
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      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Skull_Boy 28 февраля 2019, 14:25

      Топ-10?)))) А если бы шли на 11-м месте, то были бы в топ-11?))) Смешно, смешно.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Skull_Boy 28 февраля 2019, 15:02

      Шестое место в турнирной таблице исторически занято уже.

      2
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