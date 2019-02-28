Трабукки хочет уволить Федотова и пригласить на его место Дзаветтьери из юрмальского «Спартака»

Советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки вступил в конфликт с предыдущим менеджментом клуба. Он хочет добиться увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

«В «Оренбурге» полный передел власти. Формально занимая пост советника президента, Марко Трабукки находится в жестком конфликте с предыдущим менеджментом. Его цель – отставка главного тренера Владимира Федотова.

На этот пост рассматривается итальянец, хорошо знакомый Марко Трабукки, – Нунцио Дзаветтьери [главный тренер «Спартака» из Юрмалы]», – приводит «Р-Спорт» слова источника, знакомого с ситуацией.