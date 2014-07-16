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    Нунцио Дзаветтьери

    Тренер
    Имя Нунцио
    Фамилия Дзаветтьери
    Гражданство Италия
    Дата рождения 1 января 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вентспилс 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2014 Мальме 0 : 0 Вентспилс
    23.07.2014 Вентспилс 0 : 1 Мальме
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