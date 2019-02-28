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    Агент Тимур Гурцкая в переписке с Трабукки назвал Довбню «дебилом» и посоветовал выгнать игрока из клуба

    В январе Марко Трабукки стал советником президента «Оренбурга». Об этом стало известно из интервью голкипера клуба Александра Довбни.

    Игрок подтвердил назначение Трабукки и сказал: «У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера <…>. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю».

    28 февраля «Чемпионат» опубликовал скриншоты предполагаемой переписки Трабукки и агента Тимура Гурцкая. По информации источника издания, переписка подлинная. В этой беседе Гурцкая раскритиковал Довбню за интервью и высказался о работе Владимира Кияева (президент «Оренбурга») и Владимира Федотова (главный тренер клуба):

    • «То, что он [Довбня] дебил, не вызывает сомнений. <…> Не может игрок обсуждать в прессе решение президента клуба <...> Уверен, что это интервью согласовано с кем-то».
    • «Если [Кияев] хочет дальше заниматься футболом, должен сегодня же выгнать из клуба этого игрока и сделать последнее замечание этому «тренеру».

    Позже Гурцкая прокомментировал переписку: «Я мог что-то высказать Марко про интервью Довбни, но это просто товарищеский совет, а не какие-то призывы. Что-то я мог написать случайно. Мало ли, что я могу сказать кому-то на кухне».

    Сегодня днем появилась информация о том, что Трабукки хочет уволить главного тренера Владимира Федотова и пригласить на его место Нунцио Дзаветтьери [главный тренер «Спартака» из Юрмалы].

    Гурцкая сказал, что по его информации, Трабукки не собирается увольнять Федотова. Он добавил: «Мне неинтересна судьба этого клуба и этого тренера».

    Источник: «Чемпионат»

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    28.02.2019 21:56
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:43

      Все запутано и зашифровано.

      4
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      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

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      -1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 1 марта 2019, 03:54

      эти трабуки сначала загнали Спартаку какое-то говно вместо игроков, теперь тут воду мутят... По-моему дебилы как раз они в паре Гурцкая, а Довбня обычный игрок, к которому вопросов по игре и нет в принципе.

      4
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 28 февраля 2019, 22:52

      Оренбургу не дают покоя "лавры" Спартака???...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 22:14

      Больше на дебила похож сам агент Гурцкая, а теперь ещё по -детски оправдывается. Вот на кухне сиди и болтай о футболе.

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 22:30

      " Как корабль назови ... " - что еще ожидать от человека с " женской " фамилией )))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 28 февраля 2019, 22:47

      Это мегрельская фамилия, иногда встречается и у абхазов. Служил в Сухуми и немало знакомых и друзей есть среди них.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 23:06

      Ну так тем более, Менгрелы никогда ни умом, ни сообразительностью не отличались, даже в сравнении с Абхазами, а вообще такая фамилия может встречаться также и у Грузин, и у Аварцев, и возможно ещё у кого-то...

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 23:14

      Я знаю , но шутки никто " не запрещал " )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 28 февраля 2019, 23:14

      Разумеется. )))

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 23:16

      Это из области - " два гвоздя упали в воду - как фамилия грузина ? " )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 28 февраля 2019, 23:18

      Аквашвили...

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 23:20

      Заржавели )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVM1964 28 февраля 2019, 23:26

      К Заржавели можно пристроить Чистишвили и будет Блесканидзе... Я уже всё выхожу, полностью переключаясь на матч Валенсия -Бетис. До завтра.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 28 февраля 2019, 22:11

      КАКУЮ-ТО КУЙНЮ ПРОЧИТАЛ

      5
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Татарин за ЦСКА 28 февраля 2019, 23:37

      +++ )

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