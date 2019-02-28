Агент Тимур Гурцкая в переписке с Трабукки назвал Довбню «дебилом» и посоветовал выгнать игрока из клуба

В январе Марко Трабукки стал советником президента «Оренбурга». Об этом стало известно из интервью голкипера клуба Александра Довбни.

Игрок подтвердил назначение Трабукки и сказал: «У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера <…>. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю».

28 февраля «Чемпионат» опубликовал скриншоты предполагаемой переписки Трабукки и агента Тимура Гурцкая. По информации источника издания, переписка подлинная. В этой беседе Гурцкая раскритиковал Довбню за интервью и высказался о работе Владимира Кияева (президент «Оренбурга») и Владимира Федотова (главный тренер клуба):

«То, что он [Довбня] дебил, не вызывает сомнений. <…> Не может игрок обсуждать в прессе решение президента клуба <...> Уверен, что это интервью согласовано с кем-то».

«Если [Кияев] хочет дальше заниматься футболом, должен сегодня же выгнать из клуба этого игрока и сделать последнее замечание этому «тренеру».

Позже Гурцкая прокомментировал переписку: «Я мог что-то высказать Марко про интервью Довбни, но это просто товарищеский совет, а не какие-то призывы. Что-то я мог написать случайно. Мало ли, что я могу сказать кому-то на кухне».

Сегодня днем появилась информация о том, что Трабукки хочет уволить главного тренера Владимира Федотова и пригласить на его место Нунцио Дзаветтьери [главный тренер «Спартака» из Юрмалы].

Гурцкая сказал, что по его информации, Трабукки не собирается увольнять Федотова. Он добавил: «Мне неинтересна судьба этого клуба и этого тренера».