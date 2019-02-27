«Спорт-Экспресс»: расстаться с Самедовым, Поповым, Джано захотел сам Кононов

Снова расскачка посудины под названием "Спартак" ! А не Егоров ли писал эту хр..нь? Пора капканы ставить на тропах к кеонторе Спартака !
Издание «Спорт-Экспресс» сообщило подробности ухода футболистов из «Спартака» зимой. С большинством из них пожелал расстаться главный тренер.
«Нужно отметить, что все январские перемены в составе были согласованы с тренером. А большинство из них просто стали плодом пожеланий Олега Георгиевича Кононова: расставание с Александром Самедовым, Джано, Артемом Тимофеевым, Марко Петковичем, Ивелином Поповым, приход Аяза Гулиева, Айртона, Михаила Глушенкова, Наиля Умярова.
Исключение составляет только отъезд в Ростов-на-Дону Романа Еременко – причины такого решения не спортивные, а морально-этические. Но и тут Кононов не возражал», – информирует источник.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- Отставание от лидера – шесть очков.
- В выходные москвичи сыграют с «Краснодаром»