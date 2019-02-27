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    «Спорт-Экспресс»: расстаться с Самедовым, Поповым, Джано захотел сам Кононов

    Издание «Спорт-Экспресс» сообщило подробности ухода футболистов из «Спартака» зимой. С большинством из них пожелал расстаться главный тренер.

    «Нужно отметить, что все январские перемены в составе были согласованы с тренером. А большинство из них просто стали плодом пожеланий Олега Георгиевича Кононова: расставание с Александром Самедовым, Джано, Артемом Тимофеевым, Марко Петковичем, Ивелином Поповым, приход Аяза Гулиева, Айртона, Михаила Глушенкова, Наиля Умярова.

    Исключение составляет только отъезд в Ростов-на-Дону Романа Еременко – причины такого решения не спортивные, а морально-этические. Но и тут Кононов не возражал», – информирует источник.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Отставание от лидера – шесть очков.
    • В выходные москвичи сыграют с «Краснодаром»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2019 01:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 февраля 2019, 16:13

      Снова расскачка посудины под названием "Спартак" ! А не Егоров ли писал эту хр..нь? Пора капканы ставить на тропах к кеонторе Спартака !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 14:15

      Скорей согласился чем захотел.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 12:07

      а "Ромашку" что никуда не отправил???Испугался???

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 27 февраля 2019, 11:39

      расстаться с Самедовым, Поповым, Джано захотел сам Кононов
      .....а с Глушаковым , Ребровым , Комбаровым-не захотел ! ...и кто ты Кононов после этого ?!

      4
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      Рейтинг: +451

      frizom > САДЫЧОК 27 февраля 2019, 11:53

      Все сильно зависит от позиций. Самедов давно постоянно не играет как и Попов, Джано вечно травмирован.
      Комбаров же только получил сменщика и на пози2ции левого защ у нас только 2 игрока. Ребров травмирован. Глушаков еще способен приносить пользу как игрок, имхо.
      Так что все вполне логично.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > frizom 27 февраля 2019, 12:23

      Даже не думай о пользе таких редисок как Глушаков Комбаров , Ребров....Только вред приносят ! Причём с каждым днем всё больше !

      2
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      Рейтинг: +238

      za logiku > САДЫЧОК 27 февраля 2019, 15:00

      Вред они приносят только тем, кто хочет, чтобы они ушли, но сделать ничего не может - фанатью!
      Никто в здравом уме не назовёт ни одного факта вреда, который они принесли. В здравом уме, ещё раз подчеркну!
      Комбаров косячит порой в защите, не дорабатывает, но как только появится что прудовая альтернатива (как рассказов у Ещенко) так сразу присядет на лавку или на выход, а пока... К другим же совсем нет претензий. Глушаков с приходом Кононова носился как в жопу ужаленный по полю и гол забил нужный, так что... Фактам доверяйте!

      0
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      Рейтинг: +9164

      vm777 27 февраля 2019, 09:24

      Новости о скором подписании Глушенкова и Умярова появились до назначения Кононова. Может он попросил об их подписании в ходе переговоров о своем контракте, но верится в это с трудом.

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      Рейтинг: +7878

      Томик 27 февраля 2019, 03:19

      Как то с Джано не слишком категорично расстались. Надо жёстко обрубить концы, а то дорогу обратно найдёт.

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