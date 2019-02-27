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    Журналист Короткин: «Руководство «Спартака» строит команду по модели «Зенита» Адвоката»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин владеет информацией о курсе развития «Спартака», выбранном руководством клуба. Москвичи будут ориентироваться на костяк из российских футболистов.

    «Красно-белые взяли за основу модель, похожую на «Зенит» времен Дика Адвоката. Сильный российский костяк, состоящий, что важно, из молодых или среднего по спортивным меркам возраста исполнителей. На этот «хребет» «нанизываются» два-три-четыре легионера высокого класса по меркам РПЛ.

    Помните, как выглядели во второй половине 2000-х сине-бело-голубые? Игроки уровня нашей сборной Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Роман Широков, Александр Анюков, Павел Погребняк отлично дополнялись классными иностранцами – Анатолием Тимощуком, Данни, Николасом Ломбертсом.

    Нечто подобное сейчас хочет выстроить руководство «Спартака». Тут завязаны экономические процессы: обслуживание контрактов легионеров дело недешевое, а прибыль с их возможной последующей продажи часто остается только на бумаге. Следует учесть, что к 2022 году красно-белые собираются сделать зарплаты всех футболистов в рублях и как к этому отнесутся иностранцы, не ясно. Скорее всего, со скепсисом или, по крайней мере, настороженно. А вот перспектива выращивания и трансферов за приличные компенсации добротных россиян сулит хорошие деньги», – сообщил Короткин.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • «Зенит» под руководством Адвоката стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.
    • В выходные «Спартак» сыграет в РПЛ с «Краснодаром».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2019 01:20
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +80

      0chevidno 28 февраля 2019, 00:13

      если уж Спартак и строит клуб по какому=то примеру, то точно не по примеру Зенита ))))

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 27 февраля 2019, 22:33

      Смех да и только! Откуда у бедного Федуна деньги на нормальных игроков,жмот он;)))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 февраля 2019, 17:24

      такой стиль игры как у тёти зины Спартаку НЕ НУЖЕН при ихнем тренере

      0
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      Рейтинг: +238

      za logiku 27 февраля 2019, 15:05

      Такая модель у всех клубов рад, которые могут себе позволить игроков российской сборной и хороших легионеров

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 13:12

      Как то не связывается руководство Спартака и тренер Адвокаат.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 08:59

      Осталось Федуну прочесть и узнать какую модель клуба он выстраивает...

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 27 февраля 2019, 07:37

      Тогда и Адваката пригласили бы.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 февраля 2019, 01:44

      Это ромашка "молодой и сильный российский костяк"??? Да и Кононов на Адвоката похож как жаба на лошадь )))

      8
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      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > ufos73 27 февраля 2019, 05:49

      ))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 27 февраля 2019, 10:24

      Костяк это те кто в основе постоянно и делает игру, кроме ромашки такие Зобнин и Джикия, другие лавочниками были. Команда строится не за месяц, а годами, поэтому ту молодежь сразу исключай, что они могли быть костяком

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      Рейтинг: +451

      frizom > ufos73 27 февраля 2019, 12:05

      молодой и сильный состав это Зобнин, Джикия, Кутепов, Селихов. Плюс Тахаев, Гулиев, Рассказов, Ломовицкий, Игнатов.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > frizom 27 февраля 2019, 13:05

      Еще раз говорю, это будущее Спартака, а костяк был на ромашке и 2 которых сказал

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 28 февраля 2019, 10:34

      Эта "стройка" началась еще при Аленичеве,сейчас она типа продолжается, а твоя статистика Карреровская, а Кононовская совсем другая...

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      Рейтинг: +451

      frizom > ufos73 28 февраля 2019, 11:24

      ну был и был. Скоро не будет. Новые герои будут вести нас вперед!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 2 марта 2019, 10:48

      Короче не чего больше сказать, иди подрочи на глушака с Кононовым и успокойся

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 2 марта 2019, 19:43

      Что же ты молчал когда Карреры сливали? Скажешь не сливали? ))) Мы те кто накажет настоящих иуд, а те лучше за бомжей или коней болеть, вот там действительно мнение болел ни кого не волнует, они просто ходят смотреть футбол и им на все насрать, лишь бы играли...

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      ufos73 > 22 raza chemp 3 марта 2019, 10:35

      Я прочел это интервью, он как всегда по мужски все ответил, но опять ни кого не оскорбил и сор не вывалил. МУЖИК, не то что эта 8 тряпка, которая своей жене "чехами" угрожает и какой то бред несет...
      Проблема вообще легко решается, с одной стороны десятки тысяч болел, месяцы проблем оскорблений, с другой, какой то старпер перебежчик, если Федун с легендами Спартака относится херова (Карпмн,, Аленичев, Титов), то уж с наемником вообще все просто должно быть...

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      ufos73 > 22 raza chemp 3 марта 2019, 16:52

      Ты путаещь понятия мужик и терпила! Если обидели твоего друга, ты будешь стоять и молча смотреть или все таки станешь на его защиту? И ты еще одно путаещь, фанаты не со Спартаком воюют, не с владельцем, а с некоторыми внутри него, и лишь потому, что они вредители! А если этим вредителям завтра не угодит Зобнин или Джикия например, то что, скажем ну ладно он же наш капитан?... Типа Каррерра был за других, он для команды сделал намного больше чем вся ромашка

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      ufos73 > 22 raza chemp 3 марта 2019, 18:46

      Ты просто не понимаешь кто такой терпила... Не мы первые это начинали, но и терпеть этого не будем! Если в корзине одно яблоко гнилое, то через время вся корзина сгнивает. Как бы там не было, все успокоится только после того как уберут Г* не раньше.

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      ufos73 > 22 raza chemp 4 марта 2019, 20:44

      Объясню. Каррера не стал терпеть выходки этого и сослал в дубль, он ответил на вызов. Но когда его уволили, что он мог сделать? Плакать и ныть какой Иуда плохой? Это как раз по бабье, а он как мужик принял свое "поражение" в Спартаке... А вот болелы еще в клубе, и теперь отомстим тому, кто обидел одного их наших, если не отомстим, тогда мы уже какое то г*... Проще я объяснить не могу, да и не буду больше, для тя Иуда святой и бесполезно что то доказывать

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      ufos73 > 22 raza chemp 5 марта 2019, 12:02

      Сколько писем еще надо написать? Ему уже десяток их отправили! Болел начинают слушать, только когда вот такие акции и проходят, в другое время их просто не видят!

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