Журналист Короткин: «Руководство «Спартака» строит команду по модели «Зенита» Адвоката»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин владеет информацией о курсе развития «Спартака», выбранном руководством клуба. Москвичи будут ориентироваться на костяк из российских футболистов.

«Красно-белые взяли за основу модель, похожую на «Зенит» времен Дика Адвоката. Сильный российский костяк, состоящий, что важно, из молодых или среднего по спортивным меркам возраста исполнителей. На этот «хребет» «нанизываются» два-три-четыре легионера высокого класса по меркам РПЛ.

Помните, как выглядели во второй половине 2000-х сине-бело-голубые? Игроки уровня нашей сборной Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Роман Широков, Александр Анюков, Павел Погребняк отлично дополнялись классными иностранцами – Анатолием Тимощуком, Данни, Николасом Ломбертсом.

Нечто подобное сейчас хочет выстроить руководство «Спартака». Тут завязаны экономические процессы: обслуживание контрактов легионеров дело недешевое, а прибыль с их возможной последующей продажи часто остается только на бумаге. Следует учесть, что к 2022 году красно-белые собираются сделать зарплаты всех футболистов в рублях и как к этому отнесутся иностранцы, не ясно. Скорее всего, со скепсисом или, по крайней мере, настороженно. А вот перспектива выращивания и трансферов за приличные компенсации добротных россиян сулит хорошие деньги», – сообщил Короткин.