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    АПЛ. «МЮ» и «Ливерпуль» счет не открыли, «Арсенал» победил «Саутгемптон»

    «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя во встрече 27-го тура АПЛ. Игра завершилась без забитых голов.

    В другом матче «Арсенал» переиграл «Саутгемптон». Голы у лондонцев на счету Александра Ляказетта и Генриха Мхитаряна.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0

    Арсенал – Саутгемптон – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лаказетт, 6; 2:0 – Мхитарян, 17.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Сульшер – мастер: потерял трех игроков за тайм, но сдержал «Ливерпуль»

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2019 18:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 февраля 2019, 19:15

      включил МЮ-Ливер, устал, весь матч тупо спал под монитором = ничего не потерял)

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 24 февраля 2019, 19:08

      ничейка конечно обоим потеря очков.

      10
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      Рейтинг: +421

      LMI 24 февраля 2019, 19:04

      Столько моментов Арсенал попросту упорол, что такой роскоши себе больше никто не позволяет. Это вообще-то печальный момент

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 февраля 2019, 19:02

      ливерпуль рискует опять ничего не выиграть

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > dinar7777dinar 24 февраля 2019, 19:11

      может такое быть , очко от МС .

      12
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 24 февраля 2019, 19:12

      Так и будет. я не корчу из себя Вангу, но мне люди с пеной у рта доказывали, что Ливерпуль возьмёт АПЛ, а Ювентус - ЛЧ, а я говорил, что нет. Пожалуйста - 9 очков отрыва за пару туров превратились в 1 очко, а Юве, скорее всего, вылетит уже в 1/8, после 0-2 от Атлетико.

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > Cules2013 24 февраля 2019, 19:12

      у Ливера что то сломалось

      11
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > portero 24 февраля 2019, 19:13

      ага, уже который год, ещё со времён Роджерса

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > portero 24 февраля 2019, 19:27

      Обычный спад, к чему приведет хз, но вечно играть в таком режиме и темпе как ливерпуль тупо невозможно. Пожалуй, вообще одна из самых стабильных команд последних лет это Атлетико мадрид, футбол которых меня бесит, но они всегда на одном, и высоком, уровне и редко проваливают матчи, неважно с кем бы играли.

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > DeStar 24 февраля 2019, 19:43

      Атлетико жестко в обороне, Ливерпуль мне кажется больше на атаку

      13
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 24 февраля 2019, 20:34

      во во самое да интересное орали купим кристинку возьмем лч))) продули мю у себя на поле ! продули янг бойз!! щас атлетико уже можно сказать пнули блювентус. вылетели из кубка италии))))

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > portero 24 февраля 2019, 22:59

      Ну я и не старался определить игру клуба. Всем ясно ,что атлеты играют от обороны и на стандартах, когда ливерпуль и сити в первую очередь на атаку. Атлетико не имеет слабых мест, ввиду того что игроки опытные и сильные, и играют они не от одного игрока. А ливерпуль, ну спад у салаха , кривой манэ. . и все, атаки так себе. У сити тоже из-за спада двух напов игра ни к черту может быть. А АТМ если не будет гризмана , то все-равно играть будут качественно.

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