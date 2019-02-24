АПЛ. «МЮ» и «Ливерпуль» счет не открыли, «Арсенал» победил «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя во встрече 27-го тура АПЛ. Игра завершилась без забитых голов.

В другом матче «Арсенал» переиграл «Саутгемптон». Голы у лондонцев на счету Александра Ляказетта и Генриха Мхитаряна.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0

Арсенал – Саутгемптон – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лаказетт, 6; 2:0 – Мхитарян, 17.

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