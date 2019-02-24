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    Батшуайи забил первый гол в АПЛ за 490 дней

    Встреча 27 тура чемпионата Англии «Лестер»«Кристал Пэлас» закончилась со счетом 1:4.

    На 40-й минуте счет открыл нападающий Миши Батшуайи. Для 25-летнего бельгийца мяч стал первым в Премьер-лиге за 490 дней. Последний раз он дважды забивал 21 октября 2017 года за «Челси» в ворота «Уотфорда» (4:2, 9-й тур АПЛ-2017/18).

    «Челси» арендовал форварда «стекольщикам» в январе сроком до конца сезона. Прежде Батшуайи выступал на правах аренды за «Боруссию» и «Валенсию».

    Напомним, в матче на «Кинг Паэур Стэдиум» главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон стал самым возрастным в истории турнира.

    Источник: OptaJoe

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    24.02.2019 00:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 15:33

      Как же он забьет ,если он практически не играл.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 февраля 2019, 01:47

      Супер инфа с учетом того что он не играл в АПЛ!
      Это как написать - у Месси и Роналду до сих пор нет голов в РФПЛ!
      Напишите сколько матчей или минут реально прошло

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