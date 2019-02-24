Батшуайи забил первый гол в АПЛ за 490 дней

Встреча 27 тура чемпионата Англии «Лестер» – «Кристал Пэлас» закончилась со счетом 1:4.

На 40-й минуте счет открыл нападающий Миши Батшуайи. Для 25-летнего бельгийца мяч стал первым в Премьер-лиге за 490 дней. Последний раз он дважды забивал 21 октября 2017 года за «Челси» в ворота «Уотфорда» (4:2, 9-й тур АПЛ-2017/18).

«Челси» арендовал форварда «стекольщикам» в январе сроком до конца сезона. Прежде Батшуайи выступал на правах аренды за «Боруссию» и «Валенсию».

Напомним, в матче на «Кинг Паэур Стэдиум» главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон стал самым возрастным в истории турнира.