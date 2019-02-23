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    Малафеев: «Играть первый матч с «Вильярреалом» дома, может, и не так хорошо для «Зенита»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Российский клуб сыграет с «Вильярреалом».

    «Понятно, что есть чемпионат и борьба за Лигу чемпионов, но, думаю, у нас есть все, чтобы бороться на этой стадии Лиги Европы. А если мы хотим взять этот трофей, обыгрывать надо всех, кто бы ни попался в соперники.

    Конечно, играть с «Вильярреалом» первый матч дома, может, и не так хорошо для «Зенита». Мы традиционно лучше играем ответную игру на своем стадионе.

    Поэтому сейчас надо постараться сделать максимальный задел на «Газпром Арене» 7 марта. Кстати, «Зенит» всегда тяжело играл в еврокубках на выезде.

    Просто не будет и сейчас — «Вильярреал» серьезный соперник. Но в целом все будет зависеть от командных взаимодействий, командного мастерства, схем и очень многих других нюансов», – сказал Малафеев.

    Зона вылета, Касорла, копия «Монако». Кто достался «Зениту»

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.02.2019 15:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 24 февраля 2019, 23:18

      человек все жизнь провел в воротах. и что. написано ли тут что-то, что кто-то не понимал простой человеческой логикой? )) для меня ничего такого. Всегда вызывают улыбку эти трудоустройства бывших игроков )

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 21:43

      В прошлый раз так же было и ничего, прошли с помощью Коли Ломбертса.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 18:06

      Для любой команды ,всегда первую игру лучше играть на выезде.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 16:50

      Фурсенко убрали из клуба, но его креатуры остались. Полагаю, что летом и Малафееву надо подыскать другую должность, а не замспортдира. Там и по Рибальте можно ставить вопрос, если в летнее ТО не сработает.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 23 февраля 2019, 18:41

      Всех разогнать и набрать суперспецов, которые создадут суперклуб.. Как только никто раньше не додумался.

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