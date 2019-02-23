Малафеев: «Играть первый матч с «Вильярреалом» дома, может, и не так хорошо для «Зенита»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Российский клуб сыграет с «Вильярреалом».

«Понятно, что есть чемпионат и борьба за Лигу чемпионов, но, думаю, у нас есть все, чтобы бороться на этой стадии Лиги Европы. А если мы хотим взять этот трофей, обыгрывать надо всех, кто бы ни попался в соперники.

Конечно, играть с «Вильярреалом» первый матч дома, может, и не так хорошо для «Зенита». Мы традиционно лучше играем ответную игру на своем стадионе.

Поэтому сейчас надо постараться сделать максимальный задел на «Газпром Арене» 7 марта. Кстати, «Зенит» всегда тяжело играл в еврокубках на выезде.

Просто не будет и сейчас — «Вильярреал» серьезный соперник. Но в целом все будет зависеть от командных взаимодействий, командного мастерства, схем и очень многих других нюансов», – сказал Малафеев.

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