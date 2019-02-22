Черышев-старший: «Не стал бы говорить, что «Зениту» повезло со жребием в Лиге Европы»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился мнением результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для «Зенита».

Соперником команды Сергея Семака стал «Вильярреал». Клубу принадлежит сын Черышева Денис, выступающий на правах аренды за «Валенсию», которой выпал «Краснодар».

– Повезло ли «Зениту» с жеребьевкой? Все-таки «Вильярреал» – аутсайдер испанского чемпионата, занимающий на сегодняшний день третье место от конца.

– Воздержался бы от таких поспешных выводов. «Вильярреал» хорошо держит мяч и располагает интересными исполнителями. В начале декабря клуб уволил с поста главного тренера Хавьера Кальеху, спустя полтора месяца вернул его и с тех пор не проигрывает.

Неделю назад он победил на своем поле сильную «Севилью» со счетом 3:0, теперь прошел в Лиге Европы лиссабонский «Спортинг». Похоже, команда на подъеме.