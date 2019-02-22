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    Черышев-старший: «Не стал бы говорить, что «Зениту» повезло со жребием в Лиге Европы»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился мнением результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для «Зенита».

    Соперником команды Сергея Семака стал «Вильярреал». Клубу принадлежит сын Черышева Денис, выступающий на правах аренды за «Валенсию», которой выпал «Краснодар».

    – Повезло ли «Зениту» с жеребьевкой? Все-таки «Вильярреал» – аутсайдер испанского чемпионата, занимающий на сегодняшний день третье место от конца.

    – Воздержался бы от таких поспешных выводов. «Вильярреал» хорошо держит мяч и располагает интересными исполнителями. В начале декабря клуб уволил с поста главного тренера Хавьера Кальеху, спустя полтора месяца вернул его и с тех пор не проигрывает.

    Неделю назад он победил на своем поле сильную «Севилью» со счетом 3:0, теперь прошел в Лиге Европы лиссабонский «Спортинг». Похоже, команда на подъеме.

    Источник: «Команда России»

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    22.02.2019 22:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 24 февраля 2019, 18:32

      любой любого может обыграть

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 февраля 2019, 13:31

      В 1/8 ЛЕ слабаков нет -- надо выкладываться на все 100% -- ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:34

      Одно обстоятельство может помочь Зениту - для Вильярреала главным будет остаться в Примере.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 23 февраля 2019, 09:18

      Тут понятно всё : не самый сильный соперник. А вот как считает Вильяреал?) Думаю тоже довольны. Вот этим и надо воспользоваться Зениту! Шансы хорошие.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > petrucho-spb 24 февраля 2019, 18:33

      конечно рады если видели игру с турками

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > TOL47 24 февраля 2019, 23:29

      Особенно результат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 23 февраля 2019, 08:54

      Какое повезло, сегодня и по составу и по игре Зенит конечно уступает, наша надежда на 12 игрока -болельщиков, и на определенную ауру стадиона -Зениту на удивление постоянно там везет в ответных играх.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > zritelx 24 февраля 2019, 18:33

      в этот раз ответка в испании и это плохо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 февраля 2019, 08:38

      с Фенером повезло ну может ещё разик прокатит, но дальше яйца не пустят застрянут где нибудь между Наполи или Лондоном

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 23 февраля 2019, 08:07

      От любой испанской команды всего можно ожидать,так что надо быть готовым ко всему.

      7
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > владимир миронов 24 февраля 2019, 18:36

      для нас страшна любая команда

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 00:36

      Старикашка прав, шапками закидывать не нужно.

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 23 февраля 2019, 00:36

      Ну конечно было бы лучше если попали на Наполи,Интер,Арсенал или Челси???

      2
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > mutabor0992 24 февраля 2019, 18:34

      там без шансов вылет

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 00:09

      Зениту повезло .. просто Зенит нулевой и потому повезло сопернику.

      8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > portero 23 февраля 2019, 00:34

      Может хватит воздух портить?

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 23 февраля 2019, 00:43

      то есть вчера при 2-1 Зенит показывал игру?
      три игрока пытались отобрать мяч а остальные отдыхают.
      результат есть с игрой беда.

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