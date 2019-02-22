Семак: «Неудачное выступление «Вильярреала» в Примере будет для него сильной мотивацией в матчах с «Зенитом»

У Вильярреала между матчами с Краснодаром, матчи с Алавесом, Леванте и Райо - то есть соперники которых можно и просто жизненно необходимо обыгрывать для того что бы остаться в примере!!! Думаю они полностью сосредоточатся на этом, а Зенит должен этим воспользоваться!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о сопернике команды в 1/8 финала Лиги Европы.
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка второго раунда плей-офф турнира. Петербуржцы встретятся с «Вильярреалом».
«Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжелые встречи. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее.
Я думаю, что турнирная ситуация в чемпионате не влияет на состояние соперника. Наоборот, не самое удачное выступление в лиге – очень серьезная мотивация к тому, чтобы реабилитироваться и как можно более удачно сыграть в другом турнире.
Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем на «Газпром Арене», не имеет», – сказал Семак.
- После 24-х туров «Вильярреал» занимает 18-е место из 20-ти в чемпионате Испании.
- «Зенит» после 17-ти туров лидирует в турнирной таблице РПЛ.