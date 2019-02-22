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    Семак: «Неудачное выступление «Вильярреала» в Примере будет для него сильной мотивацией в матчах с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о сопернике команды в 1/8 финала Лиги Европы.

    Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка второго раунда плей-офф турнира. Петербуржцы встретятся с «Вильярреалом».

    «Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжелые встречи. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее.

    Я думаю, что турнирная ситуация в чемпионате не влияет на состояние соперника. Наоборот, не самое удачное выступление в лиге – очень серьезная мотивация к тому, чтобы реабилитироваться и как можно более удачно сыграть в другом турнире.

    Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем на «Газпром Арене», не имеет», – сказал Семак.

    • После 24-х туров «Вильярреал» занимает 18-е место из 20-ти в чемпионате Испании.
    • «Зенит» после 17-ти туров лидирует в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    22.02.2019 16:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 февраля 2019, 21:17

      У Вильярреала между матчами с Краснодаром, матчи с Алавесом, Леванте и Райо - то есть соперники которых можно и просто жизненно необходимо обыгрывать для того что бы остаться в примере!!! Думаю они полностью сосредоточатся на этом, а Зенит должен этим воспользоваться!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 18:18

      Я примерно так же считаю. Фанера вообще в аутах, а билась достойно. Если бы не Азмун...

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 февраля 2019, 17:36

      Какая мотивация они Спартак в Москве вторым составом нагнули, точнее ничью взяли, а в Испании играли чуть ли не пешком

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Skull_Boy 22 февраля 2019, 18:19

      Спурдяк не показатель. У них другая проблема - казел Каррера или овечка. Её и решали.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 17:06

      На турнирную таблицу смотреть команд-соперников не стоит. Надо улучшать свою игру и готовиться к каждому матчу в полной готовности.

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