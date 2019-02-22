Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

На этой неделе завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и обе встречи 1/16 финала Лиги Европы. Представители России – «Зенит» и «Краснодар», выступают во втором по статусу еврокубке.

«Зенит» обыграл «Фенербахче» (3:1), а «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Байером» (1:1).

Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,5 балла. Обе команды продолжат свое выступление в 1/8 финала ЛЕ.