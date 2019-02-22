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    Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    На этой неделе завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и обе встречи 1/16 финала Лиги Европы. Представители России – «Зенит» и «Краснодар», выступают во втором по статусу еврокубке.

    «Зенит» обыграл «Фенербахче» (3:1), а «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Байером» (1:1).

    Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,5 балла. Обе команды продолжат свое выступление в 1/8 финала ЛЕ.

    • Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА – 50,382. Пятую строчку занимает Франция (58,165), Португалия (46,632) идет седьмой.
    • Ничьи «Спортинга» и «Бенфики» позволили Португалии набрать 0,4 балла.
    • Своих соперников «Зенит» и «Краснодар» узнают 22 февраля после жеребьевки.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    22.02.2019 07:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 22 февраля 2019, 18:29

      Жаль, Краснодар не выиграл, оторвались бы от португезов ещё больше.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 февраля 2019, 12:36

      Столько дебатов на этой ветке по поводу таблицы,.таблицы в упор не вижу.
      Цифра вижу--таблицу-нет!
      зрение недавно подкорректировал..

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > афоня72 22 февраля 2019, 23:00

      Убрали таблицу. Старая была, не обновленная.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 22 февраля 2019, 11:03

      Таблица уже старая. Опять Бомбардир позорится. Да, цифры, которые над таблицей верные, но таблица старая. У Португалии к примеру только 2 клуба прошли, у Бельгии все выбыли ну и т.д.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 февраля 2019, 10:33

      Молодцы,что победили.Особенно рад за "Краснодар", а вот "Зенит" игрой всё равно не впечатлил.И Гинер доволен-теперь есть шанс снова стать чемпионом и заработать на поражениях и ничьих в ЛЧ,в следующем сезоне. Пока два главных конкурента истощают свои силы в ЛЕ,"здесь и сейчас". А рейтинги...да пошли они! Рвать попу только для того,чтобы вывести в еврокубки какого-нибудь хронического неудачника,или новичка? Случай с "Краснодаром" не показателен,это тот случай,который становится примером,но не нормой.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > Агасфер 22 февраля 2019, 10:57

      Два конкурента))))Боже мой, что ты несешь такое)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > Spartak Piter 22 февраля 2019, 11:08

      А сколько? Спартак что ли конкурент?

      3
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 22 февраля 2019, 10:25

      А толку от этого рейтинга, допустим, даже если Францию догнать, все равно 6 команд будет от лиги. А Германию уже нереально догнать будет. А если даже опуститься на 1 строчку, то ничего страшного не произойдет. Ну потеряем одну команду (условный спартак), который все равно провалит еврокубки)

      3
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      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит > Леха из Твери 22 февраля 2019, 10:39

      Так-то да, но хоть какой-то престиж все же есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 22 февраля 2019, 10:08

      Все понятно. Зачем бомбардир приводит устаревшую таблицу в свежих новостях, без вчерашних матчей? Обновление на сайте УЕФА сделано 21.02.2019 в 08:48, то есть вчера утром.

      2
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 февраля 2019, 10:08

      Испания 7 из 7 вот это уровень

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > juvseriy 22 февраля 2019, 10:28

      Бетис вылетел, 6/7, таблица устаревшая, бомбардир 23 начал праздновать раньше срока)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Cules2013 22 февраля 2019, 10:35

      У них заготовки на три года вперёд....Ну иногда времени и кадров подкорректировать не хватает.Экономия,панимаш...

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 22 февраля 2019, 09:55

      Таблица не понятная. Почти все цифры не соответствуют действительности.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 22 февраля 2019, 09:52

      Что за таблица? Откуда у Португалии 3 клуба осталось? Вчера Спортинг вылетел. Возможно и в других показателях есть ошибки...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 09:48

      Да, подставили нас морковские срампионы. Это почему Зенит с Краснодаром должны очки в копилку страны зарабатывать, а это г-но их тратить? Да еще получая при этом неплохое бабло! Впрочем, Морква и есть Морквабад. Считают, что вся Рашка на них пахать должны.

      -2
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