Семак – о матче с «Фенербахче»: «Не всем довольны, но по результату нет претензий»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала с «Фенербахче» (3:1). По итогам матча «Зенит» вышел в следующую стадию турнира.

— Тяжелая игра. Понятно, что сейчас мы только набираем обороты. После двухмесячной паузы не так просто начинать. Тем более некоторые футболисты поздно присоединились, есть проблемы, травмированные игроки, не всех могли заявить. Старались, играли как могли, действовали гораздо интереснее в атаке, чем в первом матче. Не всем довольны, но с точки зрения результата и желания не может быть претензий. Понимаем, что есть над чем работать.

Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили потрясающее фаер-шоу перед матчем. Это заряжает ребят. Рад, что у нас такие болельщики, которые независимо от того, как и где мы играем, поддерживают нас. Мы им за это очень благодарны.

— Что вас останавливало от выбора атакующей модели в первом матче, если она себя так хорошо проявила сегодня?

— Во-первых, состояние команды перед первой игрой. Сердар тренировался всего несколько дней и мы не могли поставить его в стартовый состав в Стамбуле.

Что касается игры, то выбор, которым мы располагали в центре поля, был сделан в пользу Краневиттера. Сегодня поставили Оздоева, который хорошо проявил себя на тренировках и заслужил право выйти в старте. В остальном не скажу, что состав сильно изменился. Конечно, играть дома всегда легче. Мы потихоньку вкатываемся. Та игра была первой официальной, не хватало игрового тонуса. Сегодня выглядели получше.

Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех