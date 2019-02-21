Лига Европы. «Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8. У Азмуна дубль

Что сказать?
Скажу ,что россияне сильны,когда идея общая .
И тут уже не важно ,за кого ты....
Встает вся страна....
В России футбол ,больше чем футбол...С праздником 23 февраля ,как служивых,так и фут.болел! Ура!
«Зенит» обыграл «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1 (3:2 по сумме двух матчей).
Нападающий Сердар Азмун забил два гола за санкт-петербуржцев. Первый мяч был дебютным для футболиста за «Зенит».
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Зенит (Россия) – Фенербахче (Турция) – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Оздоев, 4; 2:0 – Азмун, 37; 2:1 – Топал, 43; 3:1 – Азмун, 76.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Азмун (Заболотный, 80), Дриусси, Смольников, Дзюба (Мусаев, 87), Барриос, Оздоев, Эрнани (Мак, 56), Ракицкий.
«Фенербахче»: Текин, Калдырым (Кейбаши, 67), Потук (Арслан, 46), Топал, Мозес, Эйзбайраклы, Айю, Жаилсон (Слимани, 80), Шкртел, Чифтпынар, Эльмас.
Предупреждения: Азмун, 18; Эрнани, 34; Барриос, 50 – Шкртел, 40; Арслан, 71; Эйзбайраклы, 83; Элмас, 90+1.
Результат первого матча – 0:1
Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех