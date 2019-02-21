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    Лига Европы. «Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8. У Азмуна дубль

    «Зенит» обыграл «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1 (3:2 по сумме двух матчей).

    Нападающий Сердар Азмун забил два гола за санкт-петербуржцев. Первый мяч был дебютным для футболиста за «Зенит».

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Зенит (Россия) – Фенербахче (Турция) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Оздоев, 4; 2:0 – Азмун, 37; 2:1 – Топал, 43; 3:1 – Азмун, 76.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Азмун (Заболотный, 80), Дриусси, Смольников, Дзюба (Мусаев, 87), Барриос, Оздоев, Эрнани (Мак, 56), Ракицкий.

    «Фенербахче»: Текин, Калдырым (Кейбаши, 67), Потук (Арслан, 46), Топал, Мозес, Эйзбайраклы, Айю, Жаилсон (Слимани, 80), Шкртел, Чифтпынар, Эльмас.

    Предупреждения: Азмун, 18; Эрнани, 34; Барриос, 50 – Шкртел, 40; Арслан, 71; Эйзбайраклы, 83; Элмас, 90+1.

    Результат первого матча – 0:1

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех

    Источник: «Бомбардир»

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    21.02.2019 22:46
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    Комментарии105
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 22 февраля 2019, 17:08

      Что сказать?
      Скажу ,что россияне сильны,когда идея общая .
      И тут уже не важно ,за кого ты....
      Встает вся страна....
      В России футбол ,больше чем футбол...С праздником 23 февраля ,как служивых,так и фут.болел! Ура!

      7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 февраля 2019, 13:13

      Азмун то что надо.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 11:21

      Зенит с победой! Хороший матч.

      8
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 22 февраля 2019, 17:12

      Сашок, с праздником вас ...как с 23 февраля так и с победой Зени....
      Не унывай,наливай,не скучай,меня не забывай))))))

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 22 февраля 2019, 17:38

      Спасибо Алексей! И тебя поздравляю с праздником!!! Завтра надеюсь отметим.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 22 февраля 2019, 17:56

      Привет, Лёша, и тебя с наступающим на пятки. Мы наливаем аккуратно, чтобы не перелить... )))

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 18:58

      И вам низкий поклон... что Саше ,что тебе...старики-разбойники...)))) так сказать...здоровья вам !
      ,,,а где мне взять сию бутылку,о щоб с душой поздравить вас,,)))
      PS когда подымем бокал за мое Динамо,за Яшина,за Мудрика,За Кесарева ,а главное за моего кумира -ИГОРЯ ЧИСЛЕНКО?!!!....я в молодости играл правого края! Тады было 4-2-4 ,кто жил тогда ,тот помнит!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 22 февраля 2019, 19:07

      Я справку с гастронома ещё затарил лет 7 назад. Купил тогда по акции в магазине "Метро" две бутылки ёмкостью 0,7л по 2800 р.за две. Потихоньку свою энотеку опустошаю. Нам есть за что и за кого выпить, а тем более за наших славных игроков прошлого.

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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 22 февраля 2019, 09:30

      Без Азмуна, уже бы хоронили этот клуб. Такие как Дзюба только мешаться на поле, хаос создают.

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      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:28

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://tok.pw/menblog

      -1
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 22 февраля 2019, 07:46

      болел зенита с победой. в чемпионате один Азмун все игры не вытянет как вчера . хорошо хоть горе тренеры не успели его заменить. а ДЗЮДО если не заиграет .присядет на лавку.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Серёга Краснодарский 22 февраля 2019, 07:57

      Кто же его посадит, он же памятник....

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 февраля 2019, 05:46

      Питер с ПОБЕДОЙ!!!Проявили характер и взяли своё!Селекционерам респект!Все новички 100% попадание в десятку!Ракицкий очень напоминает по манере игры Анатолия Демьяненко защитника киевлян и сборной СССР.Цепкий,с хорошим видением поля и отличным длинным пасом.(почему в России таких нет???)Про Азмуна вообще молчу.Красавец!Ну и конечно Барриос- "рабочая лошадка" и трудяга.Вообще вся ******* очень понравилась.Единственно настораживало что питерцы много играли без мяча.Турки его отлично контролировали,не давали нашим создавать остроту у своих ворот.С этим делом Семаку нужно что-то решать.Проигрывать середину поля нельзя!Теперь будем ждать жеребьёвку.Надеюсь Зениту подфартит.Ещё раз всех с победой!!!

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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > Krossmen73 22 февраля 2019, 07:04

      Не надо жеребьёвки фартовой. обыгрывйте любого. Удачи от Спартача.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Дядя Серёжа 22 февраля 2019, 20:32

      Спасибо за пожелание.Вот в новом евросезоне и будем обыгрывать любых.Кононов сбивает неплохой для этого коллектив.Для наших и чемпионат однозначно не закончен.Ещё поборемся с Питером за первое место(не в обиду армейцам,локомотивщикам и краснодарцам).Ну а зенитчикам пока и Вильярреала за глаза хватит! ; )

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 февраля 2019, 00:23

      МОЛОДЦЫ -- ИДЁМ ДАЛЬШЕ -- ВСЕХ С ДОЛГОЖДАННОЙ ПОБЕДОЙ !!!

      8
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      Рейтинг: +11219

      knikos 22 февраля 2019, 00:03

      Давно я мечтал , что в пару к Ивановичу найдут либо "бывшего" югослава или ещё кого-то из славянских игроков . Теперь лично мне за пару Иванович - Ракицкий спокойно на душе . Мечтал о "втором " Денисове - пожалуйста - Барриос . Мечтал о настоящем напе - Азмун пришёл . "Моторчика" в центре хотел - Дриусси на новой позиции хорош , ничего не скажешь . Теперь мечтаю о крайних защитниках и плеймейкере ... Мож к лету ?

      5
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      Рейтинг: +3136

      m40 21 февраля 2019, 23:43

      Меня чуть инфаркт не хватил, после того, как Заболотный чуть не привез... Вот не понимаю: неужели так в Турции сыграть нельзя было? Нет, игра не то чтобы впечатлила. Так, нормально, с учетом месяца- нормально. Но в Стамбуле вообще тухляк был

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > m40 21 февраля 2019, 23:51

      Как говорится свои стены дома...

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      Рейтинг: +67330

      portero > m40 21 февраля 2019, 23:54

      Заба полено и это не лечится

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > portero 22 февраля 2019, 00:38

      а как он на тренировке в маникен упороли видел? я чуть не помер от смеха)) вот так нападающий)))

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