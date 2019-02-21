Лига Европы. «Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8. У Азмуна дубль

«Зенит» обыграл «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1 (3:2 по сумме двух матчей).

Нападающий Сердар Азмун забил два гола за санкт-петербуржцев. Первый мяч был дебютным для футболиста за «Зенит».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Зенит (Россия) – Фенербахче (Турция) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Оздоев, 4; 2:0 – Азмун, 37; 2:1 – Топал, 43; 3:1 – Азмун, 76.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Азмун (Заболотный, 80), Дриусси, Смольников, Дзюба (Мусаев, 87), Барриос, Оздоев, Эрнани (Мак, 56), Ракицкий.

«Фенербахче»: Текин, Калдырым (Кейбаши, 67), Потук (Арслан, 46), Топал, Мозес, Эйзбайраклы, Айю, Жаилсон (Слимани, 80), Шкртел, Чифтпынар, Эльмас.

Предупреждения: Азмун, 18; Эрнани, 34; Барриос, 50 – Шкртел, 40; Арслан, 71; Эйзбайраклы, 83; Элмас, 90+1.

Результат первого матча – 0:1

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