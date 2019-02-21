В шорт-листе «Барселоны» находятся три молодых нападающих

никаких Силв и Гомесов нам не нужно, своих таких хватает, не знаем потом, куда их продать.
«Барселона» хочет купить молодого нападающего в летнее трансферное окно.
В шорт-листе каталонцев находятся три игрока: Лука Йович («Айнтрахт»), Андре Силва («Милан», выступает на правах аренды в «Севилье») и Максимилиано Гомес («Сельта»).
В настоящее время приоритетным кандидатом считается Гомес. Но сделку может осложнить то, что сумма отступных за 22-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.
Также, как ранее сообщалось, скауты «Барселоны» просматривали форвардов «Лилля» Рафаэля Леау (19 лет) и Николя Пепе (23 года).