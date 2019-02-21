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    В шорт-листе «Барселоны» находятся три молодых нападающих

    «Барселона» хочет купить молодого нападающего в летнее трансферное окно.

    В шорт-листе каталонцев находятся три игрока: Лука Йович («Айнтрахт»), Андре Силва («Милан», выступает на правах аренды в «Севилье») и Максимилиано Гомес («Сельта»).

    В настоящее время приоритетным кандидатом считается Гомес. Но сделку может осложнить то, что сумма отступных за 22-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.

    Также, как ранее сообщалось, скауты «Барселоны» просматривали форвардов «Лилля» Рафаэля Леау (19 лет) и Николя Пепе (23 года).

    Источник: Mundo Deportivo

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    21.02.2019 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 февраля 2019, 20:50

      никаких Силв и Гомесов нам не нужно, своих таких хватает, не знаем потом, куда их продать.

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