В шорт-листе «Барселоны» находятся три молодых нападающих

«Барселона» хочет купить молодого нападающего в летнее трансферное окно.

В шорт-листе каталонцев находятся три игрока: Лука Йович («Айнтрахт»), Андре Силва («Милан», выступает на правах аренды в «Севилье») и Максимилиано Гомес («Сельта»).

В настоящее время приоритетным кандидатом считается Гомес. Но сделку может осложнить то, что сумма отступных за 22-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.

Также, как ранее сообщалось, скауты «Барселоны» просматривали форвардов «Лилля» Рафаэля Леау (19 лет) и Николя Пепе (23 года).