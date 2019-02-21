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    Скауты «Барселоны» просматривали двух игроков «Лилля»

    «Барселона» проявляет интерес к двум игрокам «Лилля» – вингеру Николя Пепе и нападающему Рафаэлю Леау, сообщает France Football.

    По сведениям издания, скауты каталонского клуба присутствовали на матче 25-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Монпелье» (0:0), где воочию следили за игрой этих футболистов.

    • 23-летний Пепе в текущем сезоне сыграл 28 матчей в составе «Лилля», забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.
    • В активе 19-летнего Леау семь мячей и одна голевая передача в 17 играх.
    • Transfermarkt оценивает Пепе в 40 миллионов евро, а Леау – в 6 миллионов.

    Источник: France Football

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    21.02.2019 08:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 14:32

      Проявлять интерес ,еще ничего не значит. Вообще у Пепе хорошие показатели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 21 февраля 2019, 12:07

      Папе хороший вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 12:02

      Барсе мало французов?)

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2019, 10:30

      Я бы на Бамбу обратил внимание. Он конечно пока не так хорош, как его партнёр с противоположного фланга, но он на год моложе, так что вырасти может очень существенно.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 08:51

      У Николя и фамилия футбольная и для вингера завидная результативность и статистика.

      2
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