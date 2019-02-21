Скауты «Барселоны» просматривали двух игроков «Лилля»

«Барселона» проявляет интерес к двум игрокам «Лилля» – вингеру Николя Пепе и нападающему Рафаэлю Леау, сообщает France Football.

По сведениям издания, скауты каталонского клуба присутствовали на матче 25-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Монпелье» (0:0), где воочию следили за игрой этих футболистов.