Скауты «Барселоны» просматривали двух игроков «Лилля»

Проявлять интерес ,еще ничего не значит. Вообще у Пепе хорошие показатели.
«Барселона» проявляет интерес к двум игрокам «Лилля» – вингеру Николя Пепе и нападающему Рафаэлю Леау, сообщает France Football.
По сведениям издания, скауты каталонского клуба присутствовали на матче 25-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Монпелье» (0:0), где воочию следили за игрой этих футболистов.
- 23-летний Пепе в текущем сезоне сыграл 28 матчей в составе «Лилля», забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.
- В активе 19-летнего Леау семь мячей и одна голевая передача в 17 играх.
- Transfermarkt оценивает Пепе в 40 миллионов евро, а Леау – в 6 миллионов.