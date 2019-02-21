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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» на выезде победил «Шальке-04», отыгравшись за пять последних минут

    «Манчестер Сити» обыграл «Шальке-04» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За гостей дублем с пенальти отметился полузащитник Набиль Бенталеб.

    За гостей забили нападающий Серхио Агуэро, полузащитник Лерой Сане и Рахим Стерлинг. С 68 минуты команда Хосепа Гвардиолы играла без защитника Николаса Отаменди, получившего вторую желтую карточку.

    Ответный матч пройдет 12 марта на «Этихад Стэдиум».

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Шальке-04 – Манчестер Сити – 2:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Агуэро, 18; 1:1 – Бенталеб, 38 (с пенальти); 2:1 – Бенталеб, 45 (с пенальти); 2:2 – Сане, 85; 2:3 – Стерлинг, 90.

    Удаления: нет – Отаменди, 68.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    21.02.2019 00:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 12:37

      Кто бы мог подумать что будет такой сюжет?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 08:22

      Мансити видно надеялся на лёгкую прогулку, а получился тест Купера... Пришлось во втором тайме, особенно в его концовке включиться по полной, играя вдесятером.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2019, 07:09

      Учитывая в каком состоянии сейчас Шальке находится, они очень даже ничего смотрелись. Посмотрим, что будет в Манчестере, но судя по игре в этом матче победа в ЛЧ МС действительно не светит.

      1
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 21 февраля 2019, 06:24

      Ого ! Вдесятером отыгрались и выиграли

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 февраля 2019, 02:13

      Расслабились фрицы.

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