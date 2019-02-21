Лига чемпионов. «Манчестер Сити» на выезде победил «Шальке-04», отыгравшись за пять последних минут

Кто бы мог подумать что будет такой сюжет?
«Манчестер Сити» обыграл «Шальке-04» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За гостей дублем с пенальти отметился полузащитник Набиль Бенталеб.
За гостей забили нападающий Серхио Агуэро, полузащитник Лерой Сане и Рахим Стерлинг. С 68 минуты команда Хосепа Гвардиолы играла без защитника Николаса Отаменди, получившего вторую желтую карточку.
Ответный матч пройдет 12 марта на «Этихад Стэдиум».
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Шальке-04 – Манчестер Сити – 2:3 (2:1)
Голы: 0:1 – Агуэро, 18; 1:1 – Бенталеб, 38 (с пенальти); 2:1 – Бенталеб, 45 (с пенальти); 2:2 – Сане, 85; 2:3 – Стерлинг, 90.
Удаления: нет – Отаменди, 68.