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    «Зенит» может купить Сутормина у «Оренбурга». Игрок нравится Семаку

    Телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ» сообщил, что полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может перебраться в «Зенит».

    Также источник рассказал, почему хавбек Дмитрий Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар», а не в петербургский клуб.

    «Скопинцев не нравился Семаку именно как защитник. Все остальное эффективные парни из «Ростова» («Рубина»), конечно, устроили бы. Тем более, опыт взаимодействия с Питером никуда не делся. Переход Азмуна – еще одно подтверждение этому. Но продажа Скопинцева в «Краснодар» за 5 с лишним миллионов – очень хорошая сделка.

    Теперь можно ждать перехода в «Зенит» Сутормина. Из-за травм Ерохина, Кузяева и Шатова клуб думает о приобретении еще одного «недорогого» русского игрока, и такой вариант нравится Семаку.

    Сутормин – клиент той же группы. Но от простого перехода им, видимо, может быть скучно. Они куражатся и захотят выкупить игрока сначала в «Ростов», а затем уже продать «Зениту». Наверное, так будет удобнее и дешевле для всех», – пишет «НЕНОБЕЛЬ».

    • В этом сезоне Сутормин провел за оренбуржцев 17 встреч, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
    • Действующий контракт хавбека рассчитан до июля 2020 года.
    • По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.
    • Сутормин – воспитанник академии «Зенита».

    Источник: Телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ»

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    19.02.2019 15:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 00:15

      Неплохой вариант, к тому же свой воспитанник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 19 февраля 2019, 21:40

      Сутормин точно сильнее Набиуллина, но на этой позиции есть хороший игрок - Жирков. Правда, если Юра планирует вешать бутсы на стену, то да, замена нужна и нужна сейчас. Если планирует попылить еще пару сезонов, то сейчас лучше усилить правый фланг. Почему нет в России своих Фернандесов, Марсело и Киммихов?

      0
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      Рейтинг: +63

      markel38 19 февраля 2019, 19:54

      одни домыслы фактов нет обсуждать нечего .

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 февраля 2019, 18:30

      а после вяликага тренера куда девать их будем летом?

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 19 февраля 2019, 18:16

      За Скопинцева действительно рад, не повелся на Газпромовское бабло, а выбрал достойную команду, чтобы играть. А вот если Сутормин перейдет в Зенит, то может смело заканчивать карьеру, хотя посидите пару-тройку лет на скамейке запасных.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 17:59

      Покупка, если и произойдёт, то она форс мажорная из-за травмированных 3-х российских игроков основы в середине поля, остались только резервисты из россиян Оздоев и Мусаев. И из-за лимита сложно будет определять состав на игры в РПЛ. Два ЦЗ иностранцы в полузащите все леги получается, а в нападении один Дзюба, а с ним Азмун или Себа. Манекен может выйти только на замену в конце матча, если не упадёт, готовясь к выходу на поле...

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:55

      Семаку конечно видней ,какой игрок ему нужен.

      5
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 19 февраля 2019, 17:25

      Семак выполняет пожелания Миллера и "разгружает зарплатную ведомость". )))
      Эх, не скоро, видно, теперь Зенит будет выступать в ЛЧ.

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 февраля 2019, 17:16

      Теперь в Питере будет команда помесь Оренбурга с Уфой, на большее Семак не способен , думаю болельщики Зенита не на такое рассчитывали .))

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero 19 февраля 2019, 16:48

      Семаку похоже не поможет ничего.
      нет командной игры , навесы на дзюбу , так в него надо попасть и убежать он не может

      7
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      Рейтинг: +16

      Andre07 > portero 19 февраля 2019, 16:49

      Халк в него здорово попадал)

      3
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