«Зенит» может купить Сутормина у «Оренбурга». Игрок нравится Семаку

Неплохой вариант, к тому же свой воспитанник.
Телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ» сообщил, что полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может перебраться в «Зенит».
Также источник рассказал, почему хавбек Дмитрий Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар», а не в петербургский клуб.
«Скопинцев не нравился Семаку именно как защитник. Все остальное эффективные парни из «Ростова» («Рубина»), конечно, устроили бы. Тем более, опыт взаимодействия с Питером никуда не делся. Переход Азмуна – еще одно подтверждение этому. Но продажа Скопинцева в «Краснодар» за 5 с лишним миллионов – очень хорошая сделка.
Теперь можно ждать перехода в «Зенит» Сутормина. Из-за травм Ерохина, Кузяева и Шатова клуб думает о приобретении еще одного «недорогого» русского игрока, и такой вариант нравится Семаку.
Сутормин – клиент той же группы. Но от простого перехода им, видимо, может быть скучно. Они куражатся и захотят выкупить игрока сначала в «Ростов», а затем уже продать «Зениту». Наверное, так будет удобнее и дешевле для всех», – пишет «НЕНОБЕЛЬ».
- В этом сезоне Сутормин провел за оренбуржцев 17 встреч, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
- Действующий контракт хавбека рассчитан до июля 2020 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.
- Сутормин – воспитанник академии «Зенита».