«Зенит» может купить Сутормина у «Оренбурга». Игрок нравится Семаку

Телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ» сообщил, что полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может перебраться в «Зенит».

Также источник рассказал, почему хавбек Дмитрий Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар», а не в петербургский клуб.

«Скопинцев не нравился Семаку именно как защитник. Все остальное эффективные парни из «Ростова» («Рубина»), конечно, устроили бы. Тем более, опыт взаимодействия с Питером никуда не делся. Переход Азмуна – еще одно подтверждение этому. Но продажа Скопинцева в «Краснодар» за 5 с лишним миллионов – очень хорошая сделка.

Теперь можно ждать перехода в «Зенит» Сутормина. Из-за травм Ерохина, Кузяева и Шатова клуб думает о приобретении еще одного «недорогого» русского игрока, и такой вариант нравится Семаку.

Сутормин – клиент той же группы. Но от простого перехода им, видимо, может быть скучно. Они куражатся и захотят выкупить игрока сначала в «Ростов», а затем уже продать «Зениту». Наверное, так будет удобнее и дешевле для всех», – пишет «НЕНОБЕЛЬ».