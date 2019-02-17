Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после матча 24-го тура Серии А против «Сампдории» поделился мнением о том, что форвард Мауро Икарди пришел на стадион. Игрок восстанавливается от травмы.

«Я очень сильно ценю то, что он был на стадионе. Я бы оценил еще больше его поступок, если бы он пришел в раздевалку после матча и отпраздновал с нами, потому что это была очень важная победа для команды. А он часть команды. Думаю, он был так же рад победе, как и мы.

Мы хотим вернуться к нормальному состоянию. В команде, в раздевалке вы проводите время вместе, говорите о разном. Нужно, чтобы все работали в одном направлении.

Ему нужно сделать еще несколько шагов – прийти в раздевалку, порадоваться тому, что он часть команды, наслаждаться тем, что он носит футболку «Интера» и тому подобное», – сказал Спаллетти.

В среду «Интер» лишил Икарди капитанской повязки.

В тот же день Икарди не попал в заявку на матч Лиги Европы.

Спаллетти сказал, что игрок сам решил не ехать на матч.

Игрок пропустил тренировку из-за травмы колена.

«Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч