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    Спаллетти – об Икарди: «Я ценю то, что он был на стадионе. Оценил бы еще больше, если бы он пришел в раздевалку»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после матча 24-го тура Серии А против «Сампдории» поделился мнением о том, что форвард Мауро Икарди пришел на стадион. Игрок восстанавливается от травмы.

    «Я очень сильно ценю то, что он был на стадионе. Я бы оценил еще больше его поступок, если бы он пришел в раздевалку после матча и отпраздновал с нами, потому что это была очень важная победа для команды. А он часть команды. Думаю, он был так же рад победе, как и мы.

    Мы хотим вернуться к нормальному состоянию. В команде, в раздевалке вы проводите время вместе, говорите о разном. Нужно, чтобы все работали в одном направлении.

    Ему нужно сделать еще несколько шагов – прийти в раздевалку, порадоваться тому, что он часть команды, наслаждаться тем, что он носит футболку «Интера» и тому подобное», – сказал Спаллетти.

    • В среду «Интер» лишил Икарди капитанской повязки.
    • В тот же день Икарди не попал в заявку на матч Лиги Европы.
    • Спаллетти сказал, что игрок сам решил не ехать на матч.
    • Игрок пропустил тренировку из-за травмы колена.

    «Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч

    Источник: Football Italia

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    17.02.2019 23:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 11:42

      Видимо все очень серьезно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 февраля 2019, 09:39

      Потому и не пошел в раздевалку,чтоб лишний раз не встречаться с лысым тренером,который все свои просчеты перенаправляет на игроков--был и остался интриганом!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 18 февраля 2019, 09:18

      корень всех бед-бабы, доказано сотни раз уже. Пока они не суют нос в дела мужей, у них обычно все норм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 февраля 2019, 01:07

      жена воду мутит

      1
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