Серия А. «Милан» обыграл «Аталанту», у Пентека дубль

«Милан» обыграл «Аталанту» в матче 24-го тура Серии А со счетом 3:1. Два гола забил форвард Кшиштоф Пентек, теперь у него шесть голов в пяти матчах за «Милан».

Миланский клуб набрал 42 очка и остался на четвертой строчке в таблице. «Аталанта» с 38 очками идет пятой.

В другом матче «Кальяри» обыграл «Парму» – 2:1.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

Кальяри – Парма – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Куцка, 40; 1:1 – Паволетти, 65; 2:1 – Паволетти, 85.

Аталанта – Милан – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Фройлер, 33; 1:1 – Пентек, 45+1; 1:2 – Чалханоглу, 55; 1:3 – Пентек, 61.

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