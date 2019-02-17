Серия А. «Милан» обыграл «Аталанту», у Пентека дубль

Хорошего форварда приобрел Милан. Теперь команда может побороться за медали.
«Милан» обыграл «Аталанту» в матче 24-го тура Серии А со счетом 3:1. Два гола забил форвард Кшиштоф Пентек, теперь у него шесть голов в пяти матчах за «Милан».
Миланский клуб набрал 42 очка и остался на четвертой строчке в таблице. «Аталанта» с 38 очками идет пятой.
В другом матче «Кальяри» обыграл «Парму» – 2:1.
Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур
Голы: 0:1 – Куцка, 40; 1:1 – Паволетти, 65; 2:1 – Паволетти, 85.
Голы: 1:0 – Фройлер, 33; 1:1 – Пентек, 45+1; 1:2 – Чалханоглу, 55; 1:3 – Пентек, 61.