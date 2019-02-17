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    Серия А. «Милан» обыграл «Аталанту», у Пентека дубль

    «Милан» обыграл «Аталанту» в матче 24-го тура Серии А со счетом 3:1. Два гола забил форвард Кшиштоф Пентек, теперь у него шесть голов в пяти матчах за «Милан».

    Миланский клуб набрал 42 очка и остался на четвертой строчке в таблице. «Аталанта» с 38 очками идет пятой.

    В другом матче «Кальяри» обыграл «Парму» – 2:1.

    Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    Кальяри – Парма – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Куцка, 40; 1:1 – Паволетти, 65; 2:1 – Паволетти, 85.

    Аталанта – Милан – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Фройлер, 33; 1:1 – Пентек, 45+1; 1:2 – Чалханоглу, 55; 1:3 – Пентек, 61.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2019 00:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:47

      Хорошего форварда приобрел Милан. Теперь команда может побороться за медали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 17 февраля 2019, 11:35

      Отлично влился!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 08:33

      Стуется ваше польское бревно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 17 февраля 2019, 03:01

      Всех тиффози россонери с победой! Пентек зверь! Да и пушка турецкая раз в год в цель пальнула.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 17 февраля 2019, 00:41

      Пентек просто красава. На данный момент, пожалуй, одно из лучших приобретений Милана за последние лет семь.

      5
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