Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Штутгарт», «Вольфсбург» разгромил «Майнц»

«РБ Лейпциг» в гостях обыграл «Штутгарт» в матче 23-го тура Бундеслиги со счетом 3:1. Хозяева с 15 очками остались на 16-й строчке, гости с 41 очком идут четвертыми.

Результаты других матчей:

Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

Шальке-04 – Фрайбург – 0:0

Удаления: Сердар, 42 – Гюнтер, 90+2.

Хоффенхайм – Ганновер-96 – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жоэлинтон, 4; 2:0 – Белфодил, 14; 3:0 – Демирбей, 80.

Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Поульсен, 6; 1:1 – Цубер (с пенальти), 16; 1:2 – Забитцер, 68; 1:3 – Поульсен, 74.

Вольфсбург – Майнц – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Арнольд, 4; 2:0 – Вегхорст (с пенальти), 69; 3:0 – Кнохе, 76.

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